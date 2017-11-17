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Объединенные Арабские Эмираты модернизируют парк боевых самолетов своих ВВС

20.11.2017 bmpd.livejournal.com 44 0
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Истребители Dassault Mirage 2000-9RAD
Истребители Dassault Mirage 2000-9RAD ВВС ОАЭ во время многонациональных учений "Red Flag" на авиабазе Неллис (США), 23.01.2013.
Источник: ВВС США

Как сообщило американское издание "Defense News", на завершившемся в Дубае авиасалоне Dubai Airshow 2017 Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения о модернизации обеих типов боевых самолетов своих военно-воздушных сил - многоцелевых истребителей Lockheed Martin F-16E/F Block 60 Desert Falcon и Dassault Mirage 2000-9.

Американская корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью 1,6 млрд долл на модернизацию истребителей F-16E/F Block 60 ВВС ОАЭ. Эмираты получили с 2004 по 2009 годы 80 истребителей специально разработанной для них версии F-16 Block 60 - в количестве 55 одноместных машин F-16E и 25 двухместных F-16F, - из которых в строю сейчас остаются 77 самолетов. Эти самолёты, именуемые Desert Falcon и оснащенные РЛС Northrop Grumman AN/APG-80 с активной фазированной антенной решёткой и двигателями специально разработанной модификации General Electric F110-GE-132 с тягой на форсаже до 15000 кг до настоящего времени остаются наиболее "продвинутой" серийной модификацией самолета F-16. Подробности программы предстоящей их модернизации неизвестны.

В свою очередь, французские компания Dassault Aviation и группа Thales подписали контракт (по другим источникам, только предварительное соглашение) на сумму около 350 млн долл на модернизацию 42 истребителей Mirage 2000-9 из 55 самолетов этого типа, остающихся в составе ВВС ОАЭ. Детали модернизации также не сообщаются. Эмираты в 1986-1989 годах получили 22 истребителя Dassault Mirage 2000EAD, шесть учебно-боевых самолетов Mirage 2000DAD и восемь разведчиков Mirage 2000RAD, все они обозначались как Mirage 2000-8. В 2003 - 2007 годах ОАЭ получили ещё 32 самолета в наиболее "продвинутой" на тот момент модификации Mirage 2000-9 (20 одноместных Mirage 2000-9RAD и 12 двухместных Mirage 2000-9DAD), и одновременно Dassault Aviation была также осуществлена модернизация в этот вариант 31 остававшейся в эксплуатации в ВВС ОАЭ машины Mirage 2000-8.

Кроме того, на Dubai Airshow 2017 американская корпорация Raytheon получила контракт стоимостью 684,4 млн долл на поставку ВВС ОАЭ крупной партии управляемых авиационных бомб GBU-10 и GBU-12 Paveway II с лазерной полуактивной системой наведения.

Наконец, с Airbus Defence and Space (военным подразделением группы Airbus) был заключен контракт на поставку ВВС ОАЭ пяти легких двухдвигательных турбовинтовых военно-транспортных самолетов С295W. Стоимость контракта не раскрывается, но, по некоторым данным, достигает 250 млн долл. Поставки должны быть начаты в конце 2018 года, причем сообщается, что новые C295W должны заменить в ВВС ОАЭ семь близких по типу транспортных самолетов CN-235, полученных в начале 1990-х годов. ОАЭ стали 29-м заказчиком самолетов семейства С295.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Франция
Продукция
CN-235
F-16
GBU-12
Mirage-2000
Компании
Airbus
Dassault
General Electric
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Thales
Проекты
АФАР

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