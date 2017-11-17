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WSJ: США закладывают основу для возрождения арсенала запрещенных ранее ракет

20.11.2017 ТАСС 41 0
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Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Thomas Kienzle

Согласно заверениям источников издания, Вашингтон хочет не добиваться прекращения действия ДРСМД, а убедить Россию в необходимости выполнять его положения

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты закладывают основу для возрождения арсенала вооружений, запрещенных в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и данные планы будут воплощены в жизнь в случае дальнейшего нарушения, по мнению Вашингтона, Россией указанного соглашения. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на должностных лиц США, по словам которых командование вооруженных сил страны проводит предварительное изучение и разработку, направленные на потенциальное возрождение арсенала запрещенных ракет средней и малой дальности наземного базирования на случай, если Москва продолжит нарушать пакт. Согласно заверениям источников издания, Вашингтон хочет не добиваться прекращения действия ДРСМД, а убедить Россию в необходимости выполнять его положения. С этой целью Соединенные Штаты рассчитывают продемонстрировать Москве, какие ракеты появятся в их распоряжении, если нарушения договора продолжатся, поясняет газета.

"Идея заключается в том, чтобы направить послание россиянам, что они поплатятся в военном плане за [дальнейшее] нарушение этого договора", - сказал изданию один из американских чиновников. "Мы позиционируем себя живущими в мире, как будто ДРСМД уже нет, если именно такого мира хочет Россия", - добавил он.

Миллионы на противодействие

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила выделение $58 млн на противодействие приписываемым России нарушениям ДРСМД. Данное положение закреплено в согласованном законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 финансовый год. Документ поддержало большинство конгрессменов.

В нем указывается, что в свете нарушения Москвой Договора о РСМД Соединенные Штаты имеют право приостановить его выполнение в целом или же отказаться от применения ряда статей.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Это соглашение было подписано 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Оно вступило в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
США
Украина
Проекты
РСМД

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