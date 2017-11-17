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В Госдепе заявили, что Россия по своей военной мощи превзошла Европу

20.11.2017 ТАСС 72 0
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

Представитель внешнеполитического ведомства Брайан Хук отметил, что РФ к настоящему времени превратилась в "серьезного соперника" Запада, подобного СССР

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соотношение военных сил между Россией и Европой на данном этапе не в пользу последней. С таким заявлением выступил в четверг на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Он обвинил Россию, в частности, во вторжении на Украину, "незаконной аннексии Крыма", нарушении Устава ООН и "многочисленных статей" Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки в 1975 году, включая 6-ю ("Невмешательство во внутренние дела"). Россия к настоящему времени превратилась в "серьезного соперника" Запада, подобного СССР, утверждал представитель внешнеполитического ведомства США. На взгляд Хука, "большое различие между Россией сегодня и ее советской формой заключается в том, что у нее отсутствует идеологическая последовательность, лежащая в основе ее действий".

"Мы видели за последнее десятилетие нарастающее число признаков, указывающих на то, что Европа подвергается все большему риску, особенно когда дело касается ее восточной границы. Война 2008 года в Грузии была ранним и ясным признаком того, что Россия не станет придерживаться Хельсинкского акта или многих других обязательств и договоренностей, выработанных по окончании холодной войны", - полагает американский дипломат. С его точки зрения, Россия за последние годы продемонстрировала "готовность нарушать суверенитет и территориальную целостность других стран".

По версии Хука, есть "сходства в угрозах", исходивших от Советского Союза и якобы исходящих теперь от России. "Как и в прошлом, угроза простирается от Балтики до Черного моря. Россия бахвалится своими возможностями, проводя внезапные [военные] учения или запланированные крупномасштабные, подобные "Западу-2017". Угроза, создаваемая обычными вооруженными силами [РФ], является реальной", - считает он.

Как признал в связи с этим дипломат, "стремление России к военной модернизации и расположение сил и средств в Европе - в пользу России". "Россия также модернизирует свой ядерный арсенал и средства его доставки", - сказал он. Кроме того, Хук вслед за другими американскими должностными лицами повторил, что Москва "разработала способную нести ядерный боезаряд крылатую ракету в явное нарушение ДРСМД".

Россия неоднократно отвергала вывод США, впервые оглашенный в июле 2014 года и заключающийся в том, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ был подписан СССР и США в декабре 1987 года.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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