Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В военном ведомстве отметили, что впервые численность военнослужащих по контракту превысила численность военнослужащих по призыву

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч военных по контракту. Об этом в четверг сообщил начальник Главного управления кадров военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин на итоговом заседании рабочей группы по вопросам увеличения численности военных, проходящих службу по контракту.

Подводя итоги работы группы за пять лет, Горемыкин сообщил, что за это время количество должностей, укомплектованных контрактниками, увеличено более чем в два раза. "Особо хотелось отметить, что впервые в истории Вооруженных сил России численность военнослужащих по контракту превысила численность военнослужащих по призыву", - подчеркнул он.

"25 сентября 2017 года утвержден перечень 13 гарнизонов, в которых планируется создать общежития из быстровозводимых блочно-модульных конструкций. Это позволит обеспечить комфортные условия для размещения более чем семи тысяч контрактников", - сказал Горемыкин.

По его словам, также организовано централизованное представление в региональные жилищные управления документов для постановки солдат и сержантов на учет в качестве нуждающихся в обеспечении служебным жильем.

"Проводится эксперимент по централизованной аренде жилья для военнослужащих, проходящих военную службу в Калининградской области", - добавил Горемыкин.

По его словам, около 26 тысяч россиян подали заявления о приеме на военную службу по контракту на акциях "Военная служба по контракту - твой выбор", в следующем году планируется провести почти 360 таких акций.

Он напомнил, что впервые такая акция была организована в 2014 году в Иванове. "С того дня проведено почти 1,5 тысячи акций различного масштаба. Суммарно ими охвачено более 600 тысяч человек. Около 26 тысяч человек подали заявления о приеме на военную службу по контракту непосредственно в ходе мероприятий", - сказал Горемыкин.

Он отметил, что акции приобрели широкий масштаб и стали доступнее для населения. "Они проводятся как в центральных городах субъектов РФ, так и в удаленных муниципальных образованиях. В 2018 году мероприятия акций мы планируем провести в 359 населенных пунктах", - подчеркнул Горемыкин.

"Выездные пункты отбора разворачивались на... форуме "Армия", в местах проведения конкурсов Армейских международных игр, в ходе ежегодного рок-фестиваля "Нашествие", а также по маршруту следования агитпоезда "Армия Победы", - добавил он.