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Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане

20.11.2017 ТАСС 62 0
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Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС

Маневры носят внеплановый характер из-за военно-политической обстановки, сложившейся в Центральноазиатском регионе, сообщил руководитель учений генерал Владимир Зарудницкий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения российских Сил специальных операций (ССО) впервые задействованы на учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проходят в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщил в пятницу помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Подразделения ССО впервые задействованы на учениях в Таджикистане. Группы Сил спецопераций, переброшенные в район проведения учения самолетами ВКС России, действуют в отрыве от основной группировки войск на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы при поддержке вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказал Рощупкин.

По его словам, на подразделения возложены учебно-боевые задачи по наведению авиации на цели в удаленных горных районах, "а также доразведка объектов для ударов ракетных систем залпового огня "Ураган", ликвидация лидеров условных бандформирований".

В антитеррористических учениях, тактические эпизоды которых разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более пяти тысяч военнослужащих стран ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, - а также свыше 1,5 тыс. единиц военной техники. Впервые задействовано более 60 вертолетов и самолетов, в том числе дальние бомбардировщики Ту-95, Су-30, Су-27, Су-24, Су-25, МиГ-31. По словам руководителя учений, командующего войсками ЦВО генерала Владимира Зарудницкого, маневры носят внеплановый характер из-за военно-политической обстановки, сложившейся на сегодняшний день в Центральноазиатском регионе, в том числе за счет миграции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Силы специальных операций (ССО) - специально подготовленная и оснащенная группировка сил ВС РФ, предназначенная для выполнения "специальных действий". Министерство обороны РФ определяет "специальные действия" как "...методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил - разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие". Подразделения ССО, которые выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации и занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, задействованы в операции в Сирии.
17.11.2017
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