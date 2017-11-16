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Грушко предупредил об угрозе "запредельного" бюджета НАТО

20.11.2017 РИА Новости 57 0
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Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Thierry Charlier

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко предупредил об угрозе, которая появится, если все страны альянса выполнят обязательства и увеличат вклад в бюджет организации до двух процентов ВВП.

"Совокупные расходы Европы достигнут примерно 400 миллиардов, что абсолютно запредельная сумма даже с точки зрения реального анализа угроз и вызовов", - подчеркнул дипломат, выступая на мероприятии, приуроченном к 30-летию Института Европы РАН.

По его словам, есть "большая опасность", что значительная часть средств "пойдет на закупки вооружений для так называемой борьбы с большим противником, а не для борьбы с терроризмом".

Грушко напомнил, что российский военный бюджет составляет около 50 миллиардов долларов, в то время как совокупные траты европейских членов альянса достигают 270 миллиардов евро.

Постпред также заявил, что численность американских войск США в Европе после завершения российско-белорусских учений "Запад-2017" увеличилась в два-четыре раза. Он напомнил о заявлениях НАТО относительно этих маневров - страны альянса опасались, что российские войска останутся в Белоруссии после их окончания. "Никаких российских войск в Белоруссии нет" - подчеркнул дипломат.

"Для чего меры доверия, если они не влияют на политику?" - обратился Грушко к европейским послам, присутствующим на мероприятии.

Совокупный оборонный бюджет НАТО в этом году составит почти 946 миллиардов долларов, при этом Соединенные Штаты потратят на оборону 683,4 миллиарда долларов. Страны НАТО в 2014 году на саммите в Уэльсе обязались в течение десяти лет стремиться к увеличению оборонных расходов до двух процентов от ВВП. Однако не все государства следуют плану.
16.11.2017
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