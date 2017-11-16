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Жителей Аляски призвали подготовиться на случай ядерного удара КНДР

20.11.2017 РИА Новости 53 0
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Закат в заливе Ауке, Аляска. Архивное фото
Закат в заливе Ауке, Аляска. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Becky Bohrer

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Член комитета по планированию чрезвычайных ситуаций на Аляске Джереми Зидек (Jeremy Zidek) призвал местных жителей подготовиться на случай ядерного удара со стороны КНДР, в том числе запастись противорадиационными лекарствами, сообщает Daily Mail.

Также Зидек посоветовал сделать дома запасы воды, подготовить фонари и радио.

"То, что мы советуем людям - это то же самое, чтобы они делали при подготовке к любому другому бедствию", - сказал член комитета. По его словам, во время ядерной атаки может не быть времени для эвакуации, поэтому "наилучший совет - укрыться и ждать окончания атаки".

Недавно в Форте Грили на Аляске США закончили размещение ракет наземного базирования, предназначенных для перехвата ракет из Северной Кореи и Ирана.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. Под предлогом угрозы со стороны КНДР в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат. Пхеньян, в свою очередь, опасается нападения со стороны Вашингтона и наращивает ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.
16.11.2017
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