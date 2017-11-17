Сечин заявлен в списках участников совещания у Путина по ССК "Звезда"
|
|
Игорь Сечин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен в списках участников совещания в четверг у президента РФ Владимира Путина по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на дальневосточном судостроительном комплексе (ССК) "Звезда", передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников совещания также вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк.
Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос - 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд в среду, так как находится в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе одноименного дальневосточного завода на побережье бухты Большого Камня на юге Приморского края консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. Комплекс станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.
|
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.08.2015 Денис Мантуров берется за штурвал
17.11.2014 Верфи не могут, низы не хотят
04.09.2013 Восходящая «Звезда»
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
17.11.2017 Путин проведет совещание по развитию судостроительного комплекса "Звезда"
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
16.11.2017 Путин обсудит с руководством Минобороны программу вооружения, сообщили СМИ
16.11.2016 Вечный запасной