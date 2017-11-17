Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сечин заявлен в списках участников совещания у Путина по ССК "Звезда"

20.11.2017 РИА Новости 45 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Сечин. Архивное фото
Игорь Сечин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен в списках участников совещания в четверг у президента РФ Владимира Путина по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на дальневосточном судостроительном комплексе (ССК) "Звезда", передает корреспондент РИА Новости.

Среди участников совещания также вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос - 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд в среду, так как находится в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе одноименного дальневосточного завода на побережье бухты Большого Камня на юге Приморского края консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. Комплекс станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Совкомфлот
Персоны
Дворкович Аркадий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы