Титов заявил о контрмерах из-за наращивания войск НАТО у российских границ
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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РФ принимает контрмеры в связи с наращиванием войск НАТО у российских границ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.
"Нагромождение дополнительных сил и военной техники НАТО у наших границ не ограничивается историей с "Пэтриотами". Вовсю реализуются решения Североатлантического альянса насчет укрепления натовского восточного фланга, что предполагает размещение в странах Прибалтики и Польше многонациональных контингентов, переброску тяжелых вооружений, формирование центров координации и управления, строительство новой инфраструктуры. Естественно, это не может радовать. Но уверен, что все риски и угрозы нашей безопасности у нас учитываются и своевременно принимаются контрмеры", - заявил Титов.
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16.11.2017
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