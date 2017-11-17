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Новейший атомный ракетоносец "Князь Владимир" выведут из дока на "Севмаше"

20.11.2017 РИА Новости 38 0
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Андреевский флаг. Архивное фото
Андреевский флаг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 17 ноя - РИА Новости. Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет выведен из эллинга в Северодвинске в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия "Севмаш", где была построена лодка, Екатерина Пиликина.

"В пятницу на предприятии АО "ПО Севмаш" в Северодвинске состоится торжественная церемония вывода из эллинга головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир. По традиции, пройдет обряд освящения лодки и состоится торжественная церемония", - сказала Пиликина и добавила, что после этого специалисты приступят к спуску лодки на воду.

Планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации и конструкторского бюро "Рубин".

Как ранее сообщили в ВМФ, после вывода из эллинга "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечат сдаточная команда "Севмаша" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием Владислава Дружина.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован конструкторским бюро "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей

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