Воздушную разведку вдоль границ вели 12 летательных аппаратов за неделю



Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.

Источник: @US_EUCOM Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.Источник: @US_EUCOM

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушную разведку вдоль границ России в течение недели вели 12 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, которую публикует газета "Красная звезда" - официальный печатный орган министерства обороны РФ.

Согласно данным инфографики, шесть летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, три - на Арктическом, один - на Юго-Западном, два - на Восточном. Отмечается также, что три корабля вели разведку вдоль морских границ РФ.

Сообщается, что самолеты дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю три раза вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у границ РФ.

Неделей ранее, по данным военного ведомства, российские истребители выполнили два перехвата, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов.