Стратегический, дорогой, безальтернативный



Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.

Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев

На Казанском авиазаводе выкатили из цеха новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. С 2021–2023 годов завод начнет выпускать эти самолеты в версии Ту-160М2 по два-три в год. Для чего нужна эта машина и почему она появилась именно сейчас, рассказывает портал Iz.ru.

Возвращение белого задела

На Казанском авиазаводе без особых торжеств буднично выкатили первый построенный в стране с 2008 года бомбардировщик-ракетоносец.

Машина станет 17-м самолетом типа Ту-160 в распоряжении дальней авиации.

Самолет с серийным номером "8-04" стал первым, сделанным по программе восстановления выпуска "160-х" (неофициально прозванных не столько в войсках, сколько в прессе "Белыми лебедями"), запущенной с 2015 года.

Машина строилась на основе технологического задела, оставшегося в Казани с 1992 года. Проще говоря, одного из Ту-160, которые в связи с развалом СССР так и не доделали. Таких самолетов на заводе было четыре штуки. Один достроили в 2000-м, второй — в 2008-м. Третья машина этой партии 16 ноября передана на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода.

По плану в феврале 2018 года должны начаться летные испытания машины. На этом прототипе предположительно будут доводить до ума некоторые решения для будущей версии Ту-160М2 (она должна быть окончательно разработана к 2021 году), после чего ориентировочно с 2023 года военные начнут получать серийные машины этого типа по две-три единицы в год. Всего потребность в таких самолетах оценивается в 30–50 бортов.

Выкатка нового самолета Ту-160 в Казани Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев

Многорежимный "прорыватель"

Конкурс, по итогам которого военные выбрали Ту-160, запустили в 1967 году. Речь шла о межконтинентальном ракетоносце с весьма амбициозными требованиями по техзаданию: машина должна была развивать скорость до 2500 км/ч на большой высоте с дальностью полета на этой скорости до 11-13 тыс. км и с максимальной дальностью на крейсерской дозвуковой скорости до 18 тыс. км. От самолета требовалась "многорежимность", то есть способность двигаться на дозвуковой скорости на большие расстояния и прорывать зону ПВО противника на сверхзвуке.

Основными участниками конкурса было КБ Мясищева с машиной М-18 и попробовавшее свои силы в технике для дальней авиации КБ Сухого с самолетом Т-4МС (также известен как "двухсотка"). Конкурс выиграл М-18, который для углубленной проработки, испытаний и постановки в серию было решено передать в ведение КБ Туполева, которое к тому моменту тоже подключилось к конкурсу со своими предложениями. Эта история — один из излюбленных эпизодов историков-ревизионистов отечественной авиации, отстаивающих тезис об использовании туполевской "лавкой" аппаратного ресурса в борьбе с конкурентами. К слову, в 1990-е этот миф почти без изменений перекочует к истребителям: там корнем всех бед микояновцев аналогичным образом станут "интриги" кооперации КБ Сухого.

Схема проекта Т-4МС Фото: Wikipedia.org/Mike1979 Russia (talk)

Так или иначе, но 18 декабря 1981 года с подмосковного аэродрома Раменское взлетела огромная машина: максимальный вес 275 т, длина свыше 54 м, размах крыльев с изменяемой геометрией в самом "широком" варианте — 55 м. Ту-160 считается самым тяжелым боевым самолетом в мире, самым крупным сверхзвуковым самолетом и самым крупным самолетом с изменяемой геометрией крыла.

Бомбардировщик в максимальном варианте (то есть полностью загруженный свободно-падающими бомбами) мог нести до 40 т боевой нагрузки — конечно, не на максимальную дальность. По факту самолеты максимально брали почти вдвое меньше, а нормальной считалась нагрузка до 16 т.

Но основным вооружением самолета все-таки были 12 ракет, размещенных в отсеке на двух револьверных пусковых установках: аэробаллистические Х-15 (с разгоном до пяти скоростей звука с горки на высоте 40 км) и Х-55 — дозвуковые крылатые ракеты с дальностью до 2500 км. На данный момент Ту-160 демонстрировали в Сирии применение ракет Х-101 — изделия следующего поколения после Х-55, обладающего большей дальностью (до 4500 км) и пониженной заметностью.

Серийное производство Ту-160 развернули в Казани в 1984 году. С 1987 года технику начали передавать ВВС. Государственные испытания официально завершились в 1989 году.

Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (1989) Фото: РИА Новости/Сергей Скрынников

Список воздушных кораблей

Всего, не считая выведенного из цеха 16 ноября самолета, было выпущено 36 машин типа Ту-160. Из них три прототипа (два летных и один для прочностных испытаний планера) и пять машин опытной серии, две из которых служили в войсках.

За всю историю эксплуатации были потеряны две машины. Один из бомбардировщиков летной опытной серии разбился на испытаниях в марте 1987 года, а серийный самолет "Михаил Громов" в сентябре 2003 года загорелся и взорвался в воздухе над Саратовской областью.

После распада СССР 19 самолетов Ту-160, базировавшихся на аэродроме Прилуки в Черниговской области, достались Украине. С 1998 года Киев утилизировал 10 машин, одну поставили в музей под Полтавой, а остальные восемь в 1999–2000 годах передали России в счет погашения задолженности за газ.

Эта передача имела ключевое значение, так как практически удвоила парк самолетов Ту-160 в ВВС России.

Первый национальный аэрокосмический салон "Мосаэрошоу-92", Ту-160 (на первом плане) Фото: ТАСС/Яцина Владимир

Недостающее звено

Идея полномасштабного восстановления производства Ту-160 бродила еще с 2000-х годов, однако тогда она не выходила за пределы отраслевого лоббизма Казани и популизма отдельных политиков в Москве. Всё изменилось после того, как постепенно прояснилась ситуация с созданием нового стратегического самолета ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации).

Дата готовности ПАК ДА, до сих пор существующего только в стадии проработки, и ожидаемый момент переоснащения на новую технику всё сильнее отодвигались в светлое будущее. При старте работ в 2009 году планировалось к 2015-му иметь готовый технический проект и приступить к постройке прототипов. Однако только в 2016-м был завершен первый этап опытно-конструкторских работ, и в июле 2017-го сообщили об окончании пока лишь эскизного проектирования машины. Весной того же года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что первый полет ПАК ДА состоится около 2025 года, а серийные поставки в войска начнутся примерно с 2028 года.

В этих условиях нет ничего удивительного в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, весной 2015-го анонсировавшего восстановление серийного выпуска Ту-160 в новом облике Ту-160М2. Российская дальняя авиация стареет, и для замены выбывающих машин ей требуются новые самолеты. В 2012 году в качестве ожидаемого срока службы имевшихся Ту-95МС называли 2020–2025 годы, однако уже тогда военные скептически оценивали эту цифру, говоря, что Ту-95МС останется в строю как минимум до 2035 года, пока соединения не освоят ПАК ДА.

В условиях, когда число самолетов в наличии никак не может возрасти, любое затягивание готовности ПАК ДА бьет по боевой готовности дальней авиации. Рубеж 2028 года пока тоже проходит по ведомству обещаний — слишком юная пока эта разработка, нет даже первого построенного прототипа — поэтому 30–50 новых Ту-160М2 выглядят практичным стратегическим запасом на случай новых "плановых срывов" графика.

В связи с этим принятое несколько лет назад решение возобновить выпуск Ту-160 выглядит полумерой, но, по всей видимости, не имеет альтернатив, особенно в условиях обострения противостояния России с Западом.

Главные изменения в Ту-160М2 связаны с бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолет будет внедряться новая навигационная система, комплекс радиоэлектронной борьбы, вычислительные средства, а также система управления вооружением. Также самолет получит несколько типов новых ракет различной дальности. На бомбардировщик установят новую версию двигателей НК-32-02 с повышенным ресурсом, позволяющую в том числе нарастить дальность полета.

При этом ПАК ДА, которому прочат способность сменить сразу три самолета (Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3), ожидается в варианте дозвукового "летающего крыла" с высокой экономичностью (позволяющей длительное время дежурить в воздухе) и большой полезной нагрузкой. Кроме того, сообщается, что машина в производстве выйдет значительно дешевле "прорывателя" Ту-160.

"Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям пятого поколения", — заявил 15 ноября ТАСС источник в оборонке.

Константин Богданов