Стратегический, дорогой, безальтернативный
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Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев
На Казанском авиазаводе выкатили из цеха новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. С 2021–2023 годов завод начнет выпускать эти самолеты в версии Ту-160М2 по два-три в год. Для чего нужна эта машина и почему она появилась именно сейчас, рассказывает портал Iz.ru.
Возвращение белого задела
На Казанском авиазаводе без особых торжеств буднично выкатили первый построенный в стране с 2008 года бомбардировщик-ракетоносец.
Самолет с серийным номером "8-04" стал первым, сделанным по программе восстановления выпуска "160-х" (неофициально прозванных не столько в войсках, сколько в прессе "Белыми лебедями"), запущенной с 2015 года.
Машина строилась на основе технологического задела, оставшегося в Казани с 1992 года. Проще говоря, одного из Ту-160, которые в связи с развалом СССР так и не доделали. Таких самолетов на заводе было четыре штуки. Один достроили в 2000-м, второй — в 2008-м. Третья машина этой партии 16 ноября передана на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода.
По плану в феврале 2018 года должны начаться летные испытания машины. На этом прототипе предположительно будут доводить до ума некоторые решения для будущей версии Ту-160М2 (она должна быть окончательно разработана к 2021 году), после чего ориентировочно с 2023 года военные начнут получать серийные машины этого типа по две-три единицы в год. Всего потребность в таких самолетах оценивается в 30–50 бортов.
Выкатка нового самолета Ту-160 в Казани
Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев
Многорежимный "прорыватель"
Конкурс, по итогам которого военные выбрали Ту-160, запустили в 1967 году. Речь шла о межконтинентальном ракетоносце с весьма амбициозными требованиями по техзаданию: машина должна была развивать скорость до 2500 км/ч на большой высоте с дальностью полета на этой скорости до 11-13 тыс. км и с максимальной дальностью на крейсерской дозвуковой скорости до 18 тыс. км. От самолета требовалась "многорежимность", то есть способность двигаться на дозвуковой скорости на большие расстояния и прорывать зону ПВО противника на сверхзвуке.
Основными участниками конкурса было КБ Мясищева с машиной М-18 и попробовавшее свои силы в технике для дальней авиации КБ Сухого с самолетом Т-4МС (также известен как "двухсотка"). Конкурс выиграл М-18, который для углубленной проработки, испытаний и постановки в серию было решено передать в ведение КБ Туполева, которое к тому моменту тоже подключилось к конкурсу со своими предложениями. Эта история — один из излюбленных эпизодов историков-ревизионистов отечественной авиации, отстаивающих тезис об использовании туполевской "лавкой" аппаратного ресурса в борьбе с конкурентами. К слову, в 1990-е этот миф почти без изменений перекочует к истребителям: там корнем всех бед микояновцев аналогичным образом станут "интриги" кооперации КБ Сухого.
Схема проекта Т-4МС
Фото: Wikipedia.org/Mike1979 Russia (talk)
Бомбардировщик в максимальном варианте (то есть полностью загруженный свободно-падающими бомбами) мог нести до 40 т боевой нагрузки — конечно, не на максимальную дальность. По факту самолеты максимально брали почти вдвое меньше, а нормальной считалась нагрузка до 16 т.
Но основным вооружением самолета все-таки были 12 ракет, размещенных в отсеке на двух револьверных пусковых установках: аэробаллистические Х-15 (с разгоном до пяти скоростей звука с горки на высоте 40 км) и Х-55 — дозвуковые крылатые ракеты с дальностью до 2500 км. На данный момент Ту-160 демонстрировали в Сирии применение ракет Х-101 — изделия следующего поколения после Х-55, обладающего большей дальностью (до 4500 км) и пониженной заметностью.
Серийное производство Ту-160 развернули в Казани в 1984 году. С 1987 года технику начали передавать ВВС. Государственные испытания официально завершились в 1989 году.
Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (1989)
Фото: РИА Новости/Сергей Скрынников
Список воздушных кораблей
Всего, не считая выведенного из цеха 16 ноября самолета, было выпущено 36 машин типа Ту-160. Из них три прототипа (два летных и один для прочностных испытаний планера) и пять машин опытной серии, две из которых служили в войсках.
За всю историю эксплуатации были потеряны две машины. Один из бомбардировщиков летной опытной серии разбился на испытаниях в марте 1987 года, а серийный самолет "Михаил Громов" в сентябре 2003 года загорелся и взорвался в воздухе над Саратовской областью.
После распада СССР 19 самолетов Ту-160, базировавшихся на аэродроме Прилуки в Черниговской области, достались Украине. С 1998 года Киев утилизировал 10 машин, одну поставили в музей под Полтавой, а остальные восемь в 1999–2000 годах передали России в счет погашения задолженности за газ.
Первый национальный аэрокосмический салон "Мосаэрошоу-92", Ту-160 (на первом плане)
Фото: ТАСС/Яцина Владимир
Недостающее звено
Идея полномасштабного восстановления производства Ту-160 бродила еще с 2000-х годов, однако тогда она не выходила за пределы отраслевого лоббизма Казани и популизма отдельных политиков в Москве. Всё изменилось после того, как постепенно прояснилась ситуация с созданием нового стратегического самолета ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации).
Дата готовности ПАК ДА, до сих пор существующего только в стадии проработки, и ожидаемый момент переоснащения на новую технику всё сильнее отодвигались в светлое будущее. При старте работ в 2009 году планировалось к 2015-му иметь готовый технический проект и приступить к постройке прототипов. Однако только в 2016-м был завершен первый этап опытно-конструкторских работ, и в июле 2017-го сообщили об окончании пока лишь эскизного проектирования машины. Весной того же года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что первый полет ПАК ДА состоится около 2025 года, а серийные поставки в войска начнутся примерно с 2028 года.
В этих условиях нет ничего удивительного в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, весной 2015-го анонсировавшего восстановление серийного выпуска Ту-160 в новом облике Ту-160М2. Российская дальняя авиация стареет, и для замены выбывающих машин ей требуются новые самолеты. В 2012 году в качестве ожидаемого срока службы имевшихся Ту-95МС называли 2020–2025 годы, однако уже тогда военные скептически оценивали эту цифру, говоря, что Ту-95МС останется в строю как минимум до 2035 года, пока соединения не освоят ПАК ДА.
В условиях, когда число самолетов в наличии никак не может возрасти, любое затягивание готовности ПАК ДА бьет по боевой готовности дальней авиации. Рубеж 2028 года пока тоже проходит по ведомству обещаний — слишком юная пока эта разработка, нет даже первого построенного прототипа — поэтому 30–50 новых Ту-160М2 выглядят практичным стратегическим запасом на случай новых "плановых срывов" графика.
Главные изменения в Ту-160М2 связаны с бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолет будет внедряться новая навигационная система, комплекс радиоэлектронной борьбы, вычислительные средства, а также система управления вооружением. Также самолет получит несколько типов новых ракет различной дальности. На бомбардировщик установят новую версию двигателей НК-32-02 с повышенным ресурсом, позволяющую в том числе нарастить дальность полета.
При этом ПАК ДА, которому прочат способность сменить сразу три самолета (Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3), ожидается в варианте дозвукового "летающего крыла" с высокой экономичностью (позволяющей длительное время дежурить в воздухе) и большой полезной нагрузкой. Кроме того, сообщается, что машина в производстве выйдет значительно дешевле "прорывателя" Ту-160.
"Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям пятого поколения", — заявил 15 ноября ТАСС источник в оборонке.
Константин Богданов
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16.11.2017
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