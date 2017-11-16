Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт: в ФРГ прекрасно понимают, что на них никто нападать не собирается

17.11.2017 РИА Новости 126 0
0
Понравилась новость?
 0
Немецкий военный танк Leopard-2
Немецкий военный танк Leopard-2.
Источник: © AP Photo / Michael Sohn

Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus.

Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них - в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь - на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

"Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу", - сказал в интервью изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".

В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему в Германии так относятся к вооружению своей армии.

"В том, что у них половина танков не работает, нет ничего удивительного. Это политика государства, которое экономит деньги на собственных военных, используя "крышу" НАТО. Это происходит оттого, что в Германии прекрасно понимают, что на них никто не собирается нападать. На все призывы Соединенных Штатов о том, что необходимо выделять два процента ВВП в общий бюджет НАТО, в Германии смотрят поверхностно. У них есть отдельное подразделение, которое они по приказу НАТО направляют в Прибалтику, якобы защищать эти государства от возможной "российской агрессии", Германия участвует в учениях. Но им не нужно, например, то количество танков, которое у них есть. Поэтому они так мало заботятся об этом", - сказал Виктор Литовкин.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.11 06:53
  • 1
Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие
  • 17.11 06:38
  • 3
Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации
  • 17.11 05:29
  • 7
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 17.11 05:25
  • 63
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 17.11 05:17
  • 49
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 17.11 04:14
  • 3
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
  • 17.11 02:07
  • 2
Турция презентовала новейший ударный беспилотник
  • 17.11 01:44
  • 15
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 17.11 01:34
  • 1
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
  • 17.11 01:32
  • 1
США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
  • 17.11 01:15
  • 2
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 17.11 01:11
  • 1
ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи
  • 17.11 00:56
  • 1
Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
  • 17.11 00:44
  • 1
БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
  • 17.11 00:26
  • 1
Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак
другие обсуждаемые темы