СМИ: более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации



Немецкий танк Leopard 2.

Источник: © AP Photo / Joerg Sarbach Немецкий танк Leopard 2.Источник: © AP Photo / Joerg Sarbach

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus.

Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них находятся в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь - на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

"Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу", - сказал изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне, член СДПГ Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".

В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств.

Бюджет на оборону составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники.