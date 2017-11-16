СМИ: более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации
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Немецкий танк Leopard 2.
Источник: © AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus.
Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них находятся в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь - на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.
"Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу", - сказал изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне, член СДПГ Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".
В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств.
Бюджет на оборону составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники.
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16.11.2017
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