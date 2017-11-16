Третий этап испытаний двигателя ПД-14 начнется в декабре 2017 года - ОДК



Источник: макс-2017 Источник: макс-2017

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступит к третьему этапу испытаний новейшего двигателя ПД-14 для самолета МС-21 в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости на авиавыставке в Дубае официальный представитель корпорации.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

"В настоящее время ОДК на основе сертификационного базиса проводит испытания двигателя ПД-14. Работы ведутся строго в соответствии с графиками. В течение 2015-2017 годов проведены 1-й и 2-й этапы летных испытаний двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. По результатам испытаний подтверждена работоспособность двигателя и его систем в условиях, приближенных эксплуатации. Третий этап летных испытаний планируется начать в декабре этого года. В ходе него будет расширен диапазон проверки работы двигателя",- сказал представитель ОДК.

Также проводятся специальные наземные испытания.

"Мы находимся на этапе сертификации двигателя ПД-14, и результаты выполняемых работ принимаются сертифицирующим органом. Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам идет в соответствии с установленными сроками. В 2018 году планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 году - EASA",- сказал представитель корпорации.

"Мы можем с уверенностью говорить о том, что он не уступает зарубежным аналогам, а по многим параметрам, в частности, выбросам в атмосферу, шумам он превосходит их",- сказал собеседник агентства.