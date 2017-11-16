Третий этап испытаний двигателя ПД-14 начнется в декабре 2017 года - ОДК
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Источник: макс-2017
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступит к третьему этапу испытаний новейшего двигателя ПД-14 для самолета МС-21 в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости на авиавыставке в Дубае официальный представитель корпорации.
ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
"В настоящее время ОДК на основе сертификационного базиса проводит испытания двигателя ПД-14. Работы ведутся строго в соответствии с графиками. В течение 2015-2017 годов проведены 1-й и 2-й этапы летных испытаний двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. По результатам испытаний подтверждена работоспособность двигателя и его систем в условиях, приближенных эксплуатации. Третий этап летных испытаний планируется начать в декабре этого года. В ходе него будет расширен диапазон проверки работы двигателя",- сказал представитель ОДК.
Также проводятся специальные наземные испытания.
"Мы находимся на этапе сертификации двигателя ПД-14, и результаты выполняемых работ принимаются сертифицирующим органом. Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам идет в соответствии с установленными сроками. В 2018 году планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 году - EASA",- сказал представитель корпорации.
"Мы можем с уверенностью говорить о том, что он не уступает зарубежным аналогам, а по многим параметрам, в частности, выбросам в атмосферу, шумам он превосходит их",- сказал собеседник агентства.
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16.11.2017
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