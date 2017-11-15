17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости" Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости"

Без Шойгу и фейерверков: свое 90-летие авиазавод отметит, тихо отправив новый стратегический ракетоносец на летно-испытательную станцию

Как стало известно «БИЗНЕС Online», завтра, в день, когда Казанский авиазавод будет отмечать свое 90-летие, публике (во всяком случае, заводской) представят совершенно новый Ту-160, который построили из задела 25-летней давности. Это событие, о котором без тени иронии можно сказать «без булдырабыз». Однако, по нашим данным, руководства минобороны на торжествах не будет — то ли слишком заняты в Сирии, то ли хотят дать знак... Мы попытались разобраться в символике подчеркнуто скромного торжества.

Завтра Казанский авиазавод будет отмечать свое 90-летие, по этому случаю обещают представить совершенно новый Ту-160, который построили из задела 25-летней давности

...И РАКЕТОНОСЕЦ В ПОДАРОК

По данным «БИЗНЕС Online», задел стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 с номером 804 к завтрашнему утру должны перевезти из цеха окончательной сборки Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (КАЗ) на летно-испытательную станцию (ЛИС). На соответствующий запрос «БИЗНЕС Online» на предприятии не отреагировали. Помощник президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов также не стал комментировать эту информацию.

Между тем отправка машины на ЛИС означает, что Россия впервые с весны 2008 года построила новый стратегический ракетоносец. Этого события международной значимости с нетерпением ждали с 2015 года, когда министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что строительство Ту-160 (неофициальное прозвище — «Белый лебедь») будет восстановлено, ведь достройка задела — пролог к началу производства радикальной модификации ракетоносца — Ту-160М2.

К тому же перевозка Ту-160 на ЛИС совпала с завтрашним празднованием 90-летия КАЗа: в одном из ангаров возле новой машины пройдут торжественный митинг и концерт, поэтому несколько странно выглядит то, что, по информации «БИЗНЕС Online», никого из руководства минобороны на празднике не будет. Между тем, по нашим данным, предполагалось пригласить Шойгу и других видных чинов министерства обороны, которые не раз заявляли о том, что восстановление производства Ту-160 находится под их особым контролем. Как сообщил Зарипов, министр приедет на юбилей, если у него найдется время.

Более того, по нашим сведениям, первоначально КАЗ намеревался организовать полноценное торжество в одном из развлекательных комплексов Казани. Но инициативу в верхах не поддержали — дескать, не время праздничать. Это своего рода знак. Впрочем, новая машина знаковая по целому ряду параметров.

В 2015 году Сергей Шойгу обещал, что строительство Ту-160 (неофициальное прозвище — «Белый лебедь») будет восстановлено

ЗНАК ПЕРВЫЙ: ВСЁ ЕЩЕ МОЖЕМ

Несмотря на то что новый Ту-160, как было указано, — своего рода пролог постановки на серию Ту-160М2, есть все основания полагать, что это будет стандартный собрат 16 имеющихся у ВКС «лебедей», ведь опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 должны завершиться только в 2021 году. По сути, это демонстрация того, что КАЗ и Россия в целом в состоянии повторить технологии более чем 35-летней давности. Если локально, то КАЗ покажет, что он, несмотря ни на что, жив.

Всего после 1992 года, когда выпуск Ту-160 был остановлен, что многими вполне справедливо было воспринято как закат предприятия, на КАЗе оставалось четыре задела Ту-160, находившихся в разной степени готовности. Когда по поручению Минтимера Шаймиева пробивали постановление правительства РФ о поддержке завода, оговорили и сохранение заделов. И когда КАЗ загибался без работы, власти РТ сумели пролоббировать выпуск двух машин: одну сдали в 2000-м, вторую — в 2008-м. Теперь «осталось» поднять 804-ю. По недавним сообщениям, это произойдет уже в феврале 2018 года.

«Достройка нового Ту-160 — это, конечно, подтверждение способности завода выполнить тот перспективный заказ, который на него свалится с принятием новой госпрограммы вооружений», — отметил в беседе с «БИЗНЕС Online» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Юрий Слюсарь выделил на реализацию программы по реконструкции и техническому перевооружению КАЗа миллиарды рублей

ЗНАК ВТОРОЙ: БУДЕМ ЖИТЬ

Достройка задела означает и то, что предприятие готово двигаться в будущее. Речь идет о реализующейся на КАЗе с 2016 года программе по реконструкции и техническому перевооружению. В прошлом году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обещал на это миллиарды рублей. Некоторые подробности можно найти в отчетности «Туполева» за 2016 год. Судя только по этим данным об инвестициях (см. таблицу), КАЗ должен до 2020 года получить 6,2 млрд рублей.

Подробности держатся в секрете, но интересную конкретику дает в своем поздравлении заводу генеральный директор ЗАО «Казанский „ГипроНИИавиапром“» (главный проектировщик для казанских предприятий оборонки) Борис Тихомиров. Пожалуй, на сегодня это самый профессиональный популярный обзор дел на КАЗе, имеет смысл процитировать его полностью: «Преобразования, реализуемые на предприятии, впечатляют своими масштабами: выполняется комплексная реконструкция всех основных производств — сборочного, механического, заготовительно-штамповочного, гальванического и термического, сварочного, подготовки производства — с их оснащением наиболее передовым технологическим и инженерным оборудованием. Заново формируется энергетика завода. В основном выполнена комплексная реконструкция летно-испытательного комплекса, на очереди — строительство нового топливозаправочного модуля. Осуществляется строительство ангарного комплекса, а в ближайшем будущем — нового корпуса агрегатной и окончательной сборки. Завершается разработка рабочей документации для строительства инженерного центра, в составе которого предусмотрен центр обработки данных — современнейшее информационное ядро, синхронизирующее работу конструкторских и технологических служб завода в едином информационном цифровом поле, позволяющее реализовать все этапы жизненного цикла изделий и весь документооборот в цифровом формате».

Борис Тихомиров: «Преобразования, реализуемые на предприятии, впечатляют своими масштабами — выполняется комплексная реконструкция всех основных производств»

К слову, по нашим данным, движение к строительству нового цеха окончательной сборки уже началось. Эту информацию в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» подтвердил Зарипов. Правда, он предложил не зацикливаться на том, что это сборка Ту-160М2... Дескать, и для других машин. Но поскольку таковых в обозримом будущем у завода не предполагается, все-таки пока надо добавить это строительство в копилку ракетоносцу. Это подтверждает и заводская многотиражка «Вперед!», творчеством авторов которой мы в очередной раз воспользуемся. В июле после встречи коллектива завода с генеральным директором «Туполева» Александром Конюховым газета сообщила: «Работы профинансированы и развернуты в цехах подготовки производства, механической обработки, сварки. Планируется строительство нового корпуса с цехами окончательной и агрегатной сборки под самолет Ту-160М2».

Источник «БИЗНЕС Online» в авиастроении напомнил, что специальный цех под Ту-160 задумывался еще в разгар производства ракетоносца, при Виталии Копылове: «Планировался пристрой к 206-му корпусу как сборочный цех, но сейчас вроде концепцию поменяли: решили ничего не пристраивать, а сделать рядом новый корпус». В целом он отметил, что идут очень серьезные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, по ангарам. «И реконструкция по цехам идет, правда, со срывом сроков, но идет», — уточнил источник. В газете же указано, что в этом году завершается модернизация аэродромного комплекса.

О том, что минпромторг РФ выделил первые средства на модернизацию КАЗа, стало известно в конце февраля. Основной подрядчик, осваивающий на этом миллиарды рублей, — это, напомним «КамГЭСэнергострой», входящий в «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова.

Дозаправка стратегического ракетоносца Ту-160 в небе. Источник: РИА «Новости»

ЗНАК ТРЕТИЙ: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ

С начала 2000-х с завода идут тревожные слухи о том, что увольняются квалифицированные кадры, которые заменить по большому счету некем. Это подтверждается и одной из заметок «Вперед!», посвященных дострою 804-й машины. Говорится, что одна из проблем в том, что «не сохранился кадровый состав, который участвовал в сборке Ту-160 в 80-х годах». Но, как утверждает автор, благодаря стараниям¸ энергичности, упорству молодежи, которая фактически работает сверхурочно, дело пошло.

В другой статье о 804-й первый заместитель директора КАЗа Зуфар Миргалимов говорит: «Эта машина для нас особая. Работа на первом самолете в объеме агрегатно-сборочных производств помогла создать коллектив, который станет основой будущего производства. Конечно, много шишек набили. Но главное — результат: молодые ребята — те, которые о строительстве Ту-160 знали только в теории, — научились строить этот самолет и оттачивают свое мастерство».

Назир Киреев: «Мы видели по недавним событиям, что сделанные в Казани самолеты работают и сегодня»

Конечно, в этих заявлениях много соцреалистического — настоящую школу так просто не восстановить, но тон взят верный. «Копыловский коллектив стал соавтором Ту-160, — напомнил в беседе с „БИЗНЕС Online“ советник премьер-министра РТ Назир Киреев. — Туполевская команда была очень талантливой, но надо еще и организовать изготовление, чтобы все требования к этой сложной машине были выполнены. И Копылов так сплотил коллектив, вырастил в каждом подразделении таких людей, что они могли выполнить все единственно верным образом. Для этого надо было иметь огромный костяк талантливых работников. Были великолепные технологи, металлурги, механики, контролеры. Да, этот коллектив создавался на протяжении многих лет в работе над такими машинами, как Ту-4, Ту-16, Ту-104, Ту-22, Ил-62, линейка Ту-22М, но при Копылове все лучшие качества были закреплены и приумножены. В результате мы видели по недавним событиям, что сделанные в Казани самолеты работают и сегодня. Было бы хорошо, если бы такой настрой, когда бы все чувствовали себя единой семьей, решающей сложные задачи, вернулся на завод».

ЗНАК ЧЕТВЕРТЫЙ: МИНОБОРОНЫ НЕ БУДЕТ СЮСЮКАТЬСЯ С КАЗАНЬЮ

Источники «БИЗНЕС Online» не раз отмечали, что, вопреки многочисленным заявлениям всяческого начальства о скорой новой жизни КАЗа, настроение на заводе далеко от оптимистического — народ устал ждать. Вот и сегодня один из наших собеседников отмечает: «Кого с завода ни встретишь, спрашиваешь, как дела, только рукой махнут...» На этом фоне любое проявление внимания руководства России подействовало бы вдохновляюще, а тут даже никто и не приедет...

Более того, недавно военные недвусмысленно напомнили КАЗу о старых долгах. В большом интервью заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что в Сирии «с самой лучшей стороны» показал себя построенный в Казани разведчик Ту-214Р. «Но в 2012 году ситуация с ним была такой: контракт заключен, деньги перечислены, а продукции нет, — тут же напомнил он. — Штрафы и претензии к промышленности — около 5 миллиардов рублей — все это находится в судах... Формально можно было обанкротить то же ПАО „Туполев“ и Казанский авиационный завод, имея на руках такие факты. Но разве министерство обороны, вооруженные силы в целом выиграли бы от этого? Нет. Казанский завод у нас в стране один, который занимается разработкой, строительством, обслуживанием, модернизацией всех самолетов дальней авиации. Поэтому руководству МО РФ пришлось искать другие неординарные решения. И это спустя время дало результат, позволило наладить диалог с промышленностью, добиться своевременных поставок». Вместе с тем Борисов не отрицает влияния объективных факторов: «Отсутствие заказов привело предприятие к банкротству. Цехи стали пустеть, объем работ непозволительно упал, народ начал увольняться».

Юрий Борисов: «Отсутствие заказов привело предприятие к банкротству. Цехи стали пустеть, объем работ непозволительно упал, народ начал увольняться»

Здесь отметим, что «Туполева» только публично два года подряд сурово пропесочивают за срыв гособоронзаказа по ремонту и модернизации самолетов дальней авиации. Но Борисов дал понять, что ответственность за КАЗ лежит и на правительстве РТ: «Решения о воспроизводстве самолета Ту-160 в новом облике дало КАПО толчок, а после выхода на серийное производство загрузка завода увеличится кратно. Если в 2012 году она составляла примерно 3–4 миллиарда рублей, то в ближайшей перспективе вырастет в 10 раз. Это серьезное подспорье и для Казани, и для Татарстана в целом, и для нас. Терять завод мы не намерены».

Любопытный комментарий к пассажу Борисова по Ту-214Р дал источник «БИЗНЕС Online»: «Завод сорвал срок поставки не потому, что такой плохой. Вопрос тогда стоял так: или делать несколько Ту-214 для управления делами президента России, или разведчик — людей не хватало. Мощей не было даже по три самолета в год делать. Естественно, чтобы голову сохранить, пришлось выбирать из двух зол меньшее: делали для управделами, а по остаточному принципу — разведчик».

Словом, возможно, «игнорирование» военными юбилея КАЗа — жирный намек на то, что поблажек не будет, несмотря ни на какую славную историю.

Впрочем, эксперты выделяют еще несколько моментов. Например, Киреев указал на то, что сегодня московские управляющие компании стараются экономить на предприятиях. Во-вторых, идет война в Сирии, генералам действительно не до праздников. «Но и на заводе торжества можно провести так, чтобы дать понять работающим и ветеранам, что это большой праздник, — уверен советник премьер-министра РТ. — Ветераны трепетно относились к своей работе, это была огромная семья квалифицированных и в значительной части талантливых людей. По большей части туда приходили как на первую работу и уходили оттуда на пенсию. Им это нравилось, а потому по плечу было очень многое. Надо было всем вместе и каждому в отдельности отдать душу, чтобы выпускать такие самолеты. Поэтому праздник надо бы сделать прежде всего для тех людей... А военные все равно приедут, хотя, может быть, и не первые лица, учитывая то, что сегодня армия живет напряженной жизнью. Если сделать торжество грамотно, оно будет способствовать появлению нового коллектива».

«Да, для предприятия это важнейшее событие, но не будем забывать, что ВКС у нас воюют, — напомнил Мураховский. — Надо сначала хотя бы символический флаг победы водрузить в определенном месте, прежде чем что-то с участием руководства ВКС начинать публично праздновать. И носители, сделанные туполевцами, активно участвуют в процессе, чтобы такой символический флаг можно было водрузить... Во-вторых, назначенный указом президента новый главком ВКС Сергей Суровикин находится в Сирии — завершает важнейшую операцию. Понятно, что, пока Суровикин не приступит к реальной работе в России, не разберется в текущей ситуации, он не будет в празднествах такого рода участвовать».

Задел с номером 804 перевозят в цех окончательной сборки. Источник: Газета «Вперед!»

ЗНАК ПЯТЫЙ: НЕ ТОЛЬКО «СТРАТЕГИ»

Приведенная выше история с Ту-214Р актуальна и сегодня. Завод должен показать: ему по силам строить не только бомбардировщики.

Сейчас в работе у КАЗа — аж 5 специальных Ту-214. Судя по данным «Вперед!», в сентябре на ЛИС передали два Ту-214ПУ-СБУС для министерства обороны. Работа по ним называется архисложной. Велась она, судя по газете, в режиме аврала: «Вновь организована двухсменная работа, основные рабочие, ИТР, представители контрольного аппарата трудятся по удлиненной смене». Поговаривают, что в конце прошлого года, будучи в Казани, Шойгу пообещал, мягко говоря, серьезные оргвыводы, если машины не будут сданы в срок. Напомним, тот визит министра обороны России совпал с информационным вбросом о том, что военным понадобились самолеты Ту-214. «Коммерсант» со ссылкой на свои источники написал о том, что в связи с катастрофой военного Ту-154 над Черным морем Шойгу поручил проработать возможность замены минобороновских пассажирских самолетов на новые российские аналоги... Эта пара Ту-214 законтрактована в июле 2015-го, их стоимость — 5,6 млрд рублей, срок сдачи — до 31 декабря 2017-го.

Плюс в работе у КАЗа три Ту-214 для того же управделами президента РФ.

Судя по открытым данным, крайним выполненным КАЗом контрактом на Ту-214 стал заказ 2012 года от специального летного отряда «Россия» на три Ту-214СР (самолет-ретранслятор). Первый борт для первых лиц государства был сдан в декабре 2014-го, второй — в августе 2015-го, третий — в конце этого же года.

ЗНАК ШЕСТОЙ: ОПРАВДАЕМ ДОВЕРИЕ

Плюс ко всему вышеперечисленному на заводе, видимо, началась сверхважная работа по радикальной модернизации дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Версия, которую в СМИ принято именовать Ту-22М3М, должна получить новые авионику, системы навигации и связи, расширенную номенклатуру вооружения, также улучшится эргономика кабин пилотов и штурманов. Предположительно, до этого стандарта должно быть доведено 30 машин. В прошлом году заводская газета характеризовала этот проект как «самую главную работу» 2016 года. Вот и на упомянутой встрече с коллективом Конюхов подчеркнул: «Знаковой и очень ответственной для нас является сдача самолета Ту-22М3 после глубокой модернизации».

В 2014 году говорилось, что первый Ту-22М3М появится в 2017-м. По данным авторов блога bmpd, созданного по инициативе центра анализа стратегий и технологий, а также известного блогера alexeyvvo, в 2016 году должен был быть заключен контракт на модернизацию четырех машин.

ЗНАК СЕДЬМОЙ: «ШИФРОВКА» ЗАКЛЯТЫМ ДРУЗЬЯМ

И наконец, достройка Ту-160 — недвусмысленный сигнал геополитическим оппонентам.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока весь мир не придет в чувство и к общему пониманию, что делать с ядерными бомбами. Эксперты указывают, что ядерные планы США и при Бараке Обаме были неслабыми, а теперь они могут быть просто ускорены.

«Западные коллеги считали, что в области стратегической и дальней авиации перспектив по новым проектам у России не просматривается, — рассуждает Мураховский. — А тут вдруг ожил давний похороненный проект по радикальной модернизации Ту-160. Плюс к этому ПАК ДА приобретает реальные черты, будет выходить на уровень опытно-конструкторских работ. Это определенным образом их подстегивает. Тоже зашевелились — конгресс выделил деньги на проведение научно-исследовательских работ по определению облика нового стратегического самолета. Но у нас есть определенное опережение, в том числе за счет создания научно-технического задела еще в советское время. До сих пор основные проблемы были связаны с недостатком финансирования, утечкой квалифицированных кадров, пропуском технологического скачка — перехода на цифру. Теперь наверстываем ускоренными темпами».

Тимур Латыпов