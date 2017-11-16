Американский эксперт считает, что США могут отказаться от ядерных саммитов



Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.

Источник: Илья Питалев / РИА Новости Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.Источник: Илья Питалев / РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Вашингтон в скором времени планирует представить новую ядерную стратегию, процесс рассмотрения которой был недавно завершен, скорее всего это случится в начале следующего года, заявил РИА Новости директор Центра политического и военного анализа при Hudson Institute Ричард Вайц.

По его мнению в обновленной стратегии можно будет увидеть "больше прогресса" в диалоге по данному вопросу между Москвой и Вашингтоном, однако ключевые аспекты скорее всего останутся без изменений. Кроме, пожалуй, вопроса о масштабном развертывании ядерных сил и провидении США ядерных саммитов. Как считает Вайц, США, вероятно, даже примут российское предложение работать совместно на площадке МАГАТЭ.

Последний контакт российских и американских дипломатов на высоком уровне по этой теме состоялся в сентябре в Хельсинки. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон обсудили весь комплекс вопросов стратегической стабильности, начиная от ядерных стратегических наступательных вооружений и до противоракетной обороны.

Разногласия при большом потенциале для сотрудничества

Вайц рассказал в интервью РИА Новости, что с изменением внутриполитической ситуации в США необходимо обеспечить сохранение внимания к вопросам ядерной безопасности, в особенности, теме предотвращения попадания ядерных материалов в руки террористов. Помимо этого, необходимо "продвижение сотрудничества на международной арене, прежде всего с Россией и Китаем".

Вайц отметил, что в США сейчас уделяется внимание другим вопросам, и, "к сожалению, все становится очень политизированным".

По его мнению, несмотря на то, что у РФ и США присутствует согласие только относительно базовых принципов ядерной безопасности, у стран "есть много возможностей для сотрудничества" по этим вопросам.

"Даже несмотря на то, что российское правительство не участвовало в последнем саммите (по ядерной безопасности), мы слышали от российских дипломатов, что они готовы сотрудничать по другим каналам, таким как МАГАТЭ. Я думаю, что администрация открыта к этому", - уверен эксперт.

Вайц добавил, что диалог Москвы и Вашингтона по этой теме никогда не прекращался и продолжался "даже во время переходного периода в США". Однако на этом направлении есть определенные сложности. Так, в США по-прежнему остаются незаполненными ряд позиций в государственном департаменте. К примеру, пока в госдепе США нет Роуз Геттемюллер (при администрации Барака Обамы она занимала должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, сейчас эту должность в госдепе никто не занимает), сказал собеседник агентства. А в России, по его словам, больше внимание сейчас уделяется предотвращению терактов с использованием химического оружия.

Новая ядерная стратегия США

"Я думаю, мы увидим, вероятно, больше прогресса, когда США завершат рассмотрение ядерной стратегии", - полагает Вайц.

Отвечая на вопрос, что может поменяться в ядерной стратегии США, собеседник агентства предположил, что ключевые пункты, скорее всего, останутся прежними. Так, США, вероятно, не будут предпринимать действия по масштабному развертыванию своих ядерных сил, не возобновят ядерные испытания, и подчеркнут необходимость сотрудничества с международным сообществом, включая Россию, чтобы не допустить попадание ядерного оружия в новые страны - Иран или КНДР.

"Я не думаю, что будут существенные различия, но это не сто процентов, поскольку я не думаю, что проект стратегии поступил к Трампу. Я полагаю, что она будет опубликована в начале следующего года", - отметил эксперт.

Ранее спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что администрация США "недавно завершила рассмотрение наших подходов к ядерной безопасности".

"Мы пока не можем публично объявить об этой стратегии, но мы довольны результатами, и я уверен, что вы будете рады услышать, что ядерная безопасность по-прежнему остается высоким приоритетом", - отметил Форд, выступая в Hudson Institute.

Стоит ли ожидать саммита по ядерной безопасности

"Я не думаю, что эта администрация продолжит проведение саммитов по ядерной безопасности. Я считаю, что они будут вместо этого искать другие площадки. Вероятно, они даже примут российское предложение работать на площадке МАГАТЭ. Я считаю, что пока выглядит все именно так, что они к этому придут", - сказал Вайц РИА Новости.

Он отметил, что с идеей проведения подобных саммитов уже выступили Индия и Казахстан.

"Если они выйдут с такой инициативой, я считаю, что США должны принять в этом участие, как и Россия", - заявил эксперт.

Международный саммит по ядерной безопасности, прошедший весной 2016 года в Вашингтоне, стал четвертым и заключительным в череде подобных форумов, которые в свое время инициировал экс-президент США Барак Обама.

Россия, принимавшая участие во всех трех предыдущих саммитах, от последней поездки отказалась, отправив туда только наблюдателя. Мотивация заключалась в том, что подобные форумы себя изжили и не являются эффективными, а потому следует искать новые площадки. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов ранее говорил, что "никакой необходимости в его (саммита) проведении нет".

"Ядерная безопасность - приоритет США"

Как рассказал Форд в Hudson Institute, ядерная безопасность является очень важным приоритетом новой администрации.

"Я могу вас заверить, что это остается крайне важным для нас, при нынешней администрации, предотвратить терроризм с использованием ОМУ, повысить ядерную безопасность, предотвратить использование химоружия и предотвратить распространение (ядерного оружия)", - заявил Форд.

Он отметил, что не много людей в новой команде нынешней американской администрации обладают достаточным опытом по данным вопросам, но они "быстро учатся".

"Мы должны оставаться гибкими и бдительными и использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы не допустить приобретение, распространение или использование ОМУ любыми субъектами. Эта администрация настроена на предотвращение или сдерживание использования ОМУ любого вида", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, несмотря на то, что участие международного сообщества в попытках сдерживать распространение ядерного оружия расширяется, "во многих странах все еще отсутствует соответствующее внутреннее законодательство для того, чтобы проделывать эту работу должным образом".

Форд сообщил, что для предотвращения попадания ОМУ в руки террористов США работают как внутри собственной страны, так и на двусторонней и многосторонней основе с иностранными партнерами. "Партнерство крайне важно для нашего успеха в этом. Мы должны выстроить общий взгляд на угрозу ядерного и радиоактивного терроризма", - пояснил он.

Он признал, что работу должны проделать не только другие страны, но и сами США. "Мы должны избавиться от излишков ядерных и радиоактивных материалов и сократить материально-производственные запасы таких материалов. Позвольте мне вас заверить, что с окончанием саммита по ядерной безопасности этот процесс не потерял своего значения и внимание к нему не уменьшилось", - подчеркнул Форд.