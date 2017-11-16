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Экстремальный заезд тягача для "Тополя-М" сняли на видео

17.11.2017 Lenta.ru 214 0
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МЗКТ-79221
Восьмиосное шасси МЗКТ-79221.
Источник: MilitaryRyssia.Ru

Житель Волгограда Александр Блинков запечатлел экстремальный заезд тягача, предназначенного для размещения ракетной установки "Тополь-М". Видео размещено на YouTube.



В ролике показано экстремальное вождение мощного тягача весом около 44 тонн, несущего цистерну, на учебном автодроме полигона Капустин Яр. Данная процедура является стандартной частью подготовки водителей шасси МЗКТ-79221.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ "Тополь" с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.
16.11.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
РС-12М2
Проекты
Ядерный щит

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