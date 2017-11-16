Экстремальный заезд тягача для "Тополя-М" сняли на видео



Восьмиосное шасси МЗКТ-79221.

Источник: MilitaryRyssia.Ru Восьмиосное шасси МЗКТ-79221.Источник: MilitaryRyssia.Ru

Житель Волгограда Александр Блинков запечатлел экстремальный заезд тягача, предназначенного для размещения ракетной установки "Тополь-М". Видео размещено на YouTube.

В ролике показано экстремальное вождение мощного тягача весом около 44 тонн, несущего цистерну, на учебном автодроме полигона Капустин Яр. Данная процедура является стандартной частью подготовки водителей шасси МЗКТ-79221.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ "Тополь" с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.