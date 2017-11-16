Ближний Восток умерил военный "аппетит"



Закрытая часть экспозиции Dubai Airshow.

Источник: defensenews.com Закрытая часть экспозиции Dubai Airshow.Источник: defensenews.com

Сегодня в Объединённых Арабских Эмиратах завершается Dubai Airshow — одна крупнейших военных выставок в мире. Портал defensenews.com сообщает о том, что на текущий момент известно всего о четырёх относительно крупных сделках, заключённых на выставке.

В последние годы страны Ближнего Востока являются одними из крупнейших импортёров вооружений. Поэтому компании военно-промышленного комплекса со всего мира возлагают немало надежд на оружейные выставки, которые проводятся в этих странах. Не стало исключением и Dubai Airshow — 15-я международная аэрокосмическая выставка, проходящая в Дубае. Но, похоже, большинство производителей уедет оттуда без серьёзных контрактов. На сегодняшний день известно лишь о четырёх относительно крупных сделках. Самый дорогостоящий контракт подписала американская компания Lockheed Martin, которая модернизирует 80 истребителей ВВС ОАЭ на сумму $1,6 млрд.

Французская компания Dassault также модернизирует боевые самолёты ВВС АОЭ – 62 истребителя Mirage 2000 на сумму $350 млн. Ещё один американский производитель – Raytheon – выиграл контракт на сумму $684 млн. За эти деньги подрядчик обязуется поставить ВВС ОАЭ высокоточные бомбы с лазерным наведением GBU-10 и GBU-12. Корпорация Airbus продала ОАЭ пять военно-транспортных самолётов C-295 на сумму $250 млн.