Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ближний Восток умерил военный "аппетит"

17.11.2017 Warspot 245 0
0
Понравилась новость?
 0
Закрытая часть экспозиции Dubai Airshow.
Закрытая часть экспозиции Dubai Airshow.
Источник: defensenews.com

Сегодня в Объединённых Арабских Эмиратах завершается Dubai Airshow — одна крупнейших военных выставок в мире. Портал defensenews.com сообщает о том, что на текущий момент известно всего о четырёх относительно крупных сделках, заключённых на выставке.

В последние годы страны Ближнего Востока являются одними из крупнейших импортёров вооружений. Поэтому компании военно-промышленного комплекса со всего мира возлагают немало надежд на оружейные выставки, которые проводятся в этих странах. Не стало исключением и Dubai Airshow — 15-я международная аэрокосмическая выставка, проходящая в Дубае. Но, похоже, большинство производителей уедет оттуда без серьёзных контрактов. На сегодняшний день известно лишь о четырёх относительно крупных сделках. Самый дорогостоящий контракт подписала американская компания Lockheed Martin, которая модернизирует 80 истребителей ВВС ОАЭ на сумму $1,6 млрд.

Французская компания Dassault также модернизирует боевые самолёты ВВС АОЭ – 62 истребителя Mirage 2000 на сумму $350 млн. Ещё один американский производитель – Raytheon – выиграл контракт на сумму $684 млн. За эти деньги подрядчик обязуется поставить ВВС ОАЭ высокоточные бомбы с лазерным наведением GBU-10 и GBU-12. Корпорация Airbus продала ОАЭ пять военно-транспортных самолётов C-295 на сумму $250 млн.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Франция
Продукция
C-295 CASA
GBU-12
Mirage-2000
Компании
Airbus
Dassault
Lockheed-Martin
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.11 07:19
  • 1
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 17.11 06:53
  • 1
Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие
  • 17.11 06:38
  • 3
Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации
  • 17.11 05:29
  • 7
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 17.11 05:25
  • 63
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 17.11 05:17
  • 49
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 17.11 04:14
  • 3
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
  • 17.11 02:07
  • 2
Турция презентовала новейший ударный беспилотник
  • 17.11 01:44
  • 15
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 17.11 01:34
  • 1
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
  • 17.11 01:32
  • 1
США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
  • 17.11 01:15
  • 2
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 17.11 01:11
  • 1
ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи
  • 17.11 00:56
  • 1
Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
  • 17.11 00:44
  • 1
БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
другие обсуждаемые темы