ОАЭ намерены модернизировать истребители "Мираж-2000-9"



Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EG.

Источник: opex360.com Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EG.Источник: opex360.com

ЦАМТО, 16 ноября. Французская компания Dassault Aviation официально подтвердила, что 14 ноября в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017 ВС ОАЭ объявили о намерении подписать с компанией контракт на проведение модернизации состоящих на вооружении истребителей "Мираж-2000-9".

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября заместитель председателя организационного комитета IDEX-2017 генерал-майор Исхак Салех аль-Балуши (Ishaq Saleh Al-Balushi) сообщил, что ВС ОАЭ объявили о намерении подписать с компаниями Dassault и Thales контракт на проведение модернизации истребителей "Мираж-2000-9". Предполагается, что переоборудование самолетов будет выполняться в течение следующих 10 лет. В настоящее время технические специалисты готовят спецификацию и согласовывают детали проекта.

Стоимость сделки, а также другие подробности проекта пока не разглашаются. По информации французской газеты La Tribune, стоимость программы модернизации может составить 300 млн. евро (350 млн. долл.).

Эксплуатация в ОАЭ истребителей семейства "Мираж" ("Мираж-5") началось в 1970-х гг. В 1998 году ОАЭ приобрели 32 новых самолета "Мираж-2000-9" и модернизировали к этой версии 30 ранее приобретенных "Мираж-2000".

Следует также отметить, что начиная с 2008 года, ОАЭ с переменным успехом ведут с Францией переговоры по поставке до 60 истребителей "Рафаль" для замены "Мираж-2000-9". В этот же период также сообщалось о возможности приобретения истребителей "Тайфун", F-18E "Супер Хорнет", а позднее и F-16E/F "Файтинг Фалкон".

В феврале 2017 года Россия и ОАЭ подписали меморандумы о взаимопонимании по вопросу закупки истребителей компании "Сухой", а также совместной разработке легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29.

Параллельно с этим ведутся переговоры с США. Накануне открытия выставки Dubai Airshow 2017 заместитель командующего ВВС и ПВО ОАЭ Рашид аль-Шамси (Rashed al-Shamsi) заявил о заинтересованности страны в поставке истребителей пятого поколения. Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон подтвердил, что американское военное ведомство приступило к переговорам с ОАЭ о возможности продажи многоцелевых истребителей F-35 "Лайтнинг-2".