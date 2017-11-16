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"Вертолеты России" продемонстрировали "Ансат" потенциальным заказчикам в Пакистане

17.11.2017 ЦАМТО 201 0
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Ансат-У
Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 16 ноября. Холдинг "Вертолеты России" успешно подтвердил возможность эксплуатации вертолета "Ансат" при экстремально высоких температурах окружающего воздуха. Испытания машины проходят в Пакистане.

Кроме того "Вертолеты России" провели презентацию "Ансата" для потенциальных пакистанских заказчиков.

На презентации вертолета присутствовали делегации правительств четырех провинций этой страны и директора крупнейших частных компаний. Участников мероприятия познакомили с конкурентными преимуществами "Ансата", а также с предварительными итогами испытаний, которые проводятся с конца октября. Уже подтверждена возможность эксплуатации вертолета при температуре окружающего воздуха до +50 град. С.

"Мы получили несколько писем от потенциальных заказчиков о намерениях на закупку машин. Кроме того, есть договоренность, что "Ансат" осмотрят технические специалисты ряда пакистанских коммерческих и государственных структур. К этому вертолету проявляют интерес, в том числе, в странах Азии и Ближнего Востока, поэтому расширение температурного режима эксплуатации позволит увеличить количество новых потенциальных покупателей", – заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

"Ансат" – это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на ПАО "Казанский вертолетный завод". В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".
16.11.2017
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