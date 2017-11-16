Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства

17.11.2017 Военное обозрение 146 0
0
Понравилась новость?
 +2

В Казани на авиационном заводе имени С.П. Горбунова состоялась церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь". В торжественной церемонии принял участие глава РТ Рустам Минниханов.

https://www.youtube.com/

Образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического задела. Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна запланирован на февраль 2018 года

- пояснили в пресс-службе завода.

Обновленный Ту-160М2 стал первым опытным образцом после возобновления производства. Вылет сверхзвукового стратегического бомбардировщика запланирован на февраль 2018 года. Он достраивался после восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.

Ту-160 "Белый лебедь" разработан в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. С 1987 года он стоит на вооружении. На данный момент "Белый лебедь" является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. В 2008 году его производство было прекращено, а в 2015 было принято решение возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте, передает ТАСС
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Туполев

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.11 06:53
  • 1
Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие
  • 17.11 06:38
  • 3
Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации
  • 17.11 05:29
  • 7
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 17.11 05:25
  • 63
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 17.11 05:17
  • 49
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 17.11 04:14
  • 3
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
  • 17.11 02:07
  • 2
Турция презентовала новейший ударный беспилотник
  • 17.11 01:44
  • 15
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 17.11 01:34
  • 1
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
  • 17.11 01:32
  • 1
США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
  • 17.11 01:15
  • 2
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 17.11 01:11
  • 1
ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи
  • 17.11 00:56
  • 1
Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
  • 17.11 00:44
  • 1
БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
  • 17.11 00:26
  • 1
Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак
другие обсуждаемые темы