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Полторак: Швеция хочет тренировать ВСУ

17.11.2017 Военное обозрение 85 0
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Шведские спецназовцы
Шведские спецназовцы.
Источник: © AP Photo / Tim Freccia

Министерство обороны Швеции планирует присоединиться к процессу подготовки украинских военнослужащих. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с главой оборонного ведомства Швеции Петером Хультквистом.

Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных

- сказал Полторак.

По его словам, министр обороны Швеции совершит визит в Украину в начале следующего года для принятия окончательного решения по этому поводу.

Как сообщалось, в канадском Ванкувере на этой неделе состоялась Миротворческая конференция ООН, участниками которой стали более 40 министров обороны со всего мира.

По данным украинских СМИ, сейчас на Украине находятся 450 военных инструкторов из стран-членов НАТО.
16.11.2017
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Швеция
Компании
ООН
Проекты
NATO

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