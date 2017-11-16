Минобороны Болгарии оценит возможность покупки F/A-18E/F "Супер Хорнет"



​Палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet Block III.

Источник: navyrecognition.com ​Палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet Block III.Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 16 ноября. Болгария намерена направить компании Boeing запрос о предложении по поставке F/A-18E/F "Супер Хорнет" в рамках программы закупки истребителей нового поколения для ВВС, заявил министр обороны страны Красимир Каракачанов.

Как сообщает Defense News со ссылкой на интервью министра государственной телерадиокомпании BNR, военное ведомство намерено получить предложение от Boeing в дополнение к уже участвовавшим в предыдущем конкурсе Lockheed Martin, Saab и Eurofighter. Согласно планам, новые запросы о предложениях будут направлены производителям до конца ноября.

Таким образом, количество претендентов на поставку ВВС Болгарии новых истребителей может расшириться. В случае выбора "Супер Хорнет", ВВС Болгарии станут первым оператором этого самолета в Восточной Европе.

Болгария является членом НАТО с 2004 года, однако на вооружении ВВС страны по-прежнему состоят истребители МиГ-29, требующие ремонта и модернизации.

Проект приобретения истребителей для их замены был утвержден решением правительства Болгарии 1 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года парламент Болгарии одобрил предложение правительства о финансировании программ приобретения новых истребителей и двух новых патрульных кораблей, общая стоимость которых превышает 2,3 млрд. левов (1,3 млрд. долл.), включая 1,5 млрд. левов (890,9 млн. долл.) на покупку самолетов.

Учитывая стремление приобрести новые истребители в рамках межгосударственного соглашения, 9 декабря 2016 года Министерство обороны Болгарии направило запросы о предложениях в адрес соответствующих государственных органов Италии, Португалии (совместно с США) и Швеции, которые подготовили свои ответы вместе с компаниями-производителями самолетов.

В рамках тендера к 13 марта 2017 года Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке в течение 18 месяцев соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D "Грипен", Италия предложила поставку излишних истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter, а Португалия (совместно с США) – снятые с вооружения F-16.

По результатам работы межведомственной рабочей группы лучшим из претендентов по техническим и финансовым параметрам был назван "Грипен". В апреле 2017 года временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе Saab предпочтительным претендентом на поставку истребителей для замены имеющихся МиГ-29.

После прихода к власти нового правительства премьер-министр Бойко Борисов первоначально заявил, что переговоры о покупке шведских самолетов будут продолжены. Однако впоследствии Б.Борисов и возглавляемая им партия "Герб" стали затягивать процесс, создав парламентскую комиссию по расследованию процедуры закупки. В результате в октябре комиссия парламента рекомендовала Министерству обороны провести тендер повторно.