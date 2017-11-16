Производство самолета Ил-103 может быть возобновлено
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Легкомоторный самолет Ил-103.
Источник: vpk-news.ru
Фирма Ильюшина рассматривает возможность восстановить производство легкомоторного самолета Ил-103 для обучения пилотов, рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков на выставке Dubai Airshow 2017.
"По запросу (в том числе иностранных заказчиков) мы рассматриваем возможность восстановить производство легкого поршневого самолета Ил-103 в глубокой модернизации", – сказал П.Черенков в интервью ТАСС.
Он напомнил, что сейчас в мире летают порядка 40 таких машин. По его словам, "перспективы у Ил-103 хорошие".
"Это прекрасный самолет, который подходит не только для выполнения бытовых задач, но и для обучения пилотов истребительной авиации. На нем, конечно, нельзя "бочки" крутить, но учиться основным летным навыкам можно", – сказал П. Черенков.
Двигатели для Ил-103 могут быть зарубежными, если речь пойдет о коммерческом (гражданском) использовании машины. Также рассматривается и вариант адаптации силовой установки для беспилотников, которую создали в ОКБ имени М. П. Симонова.
"Нам сейчас необходимо ответить для себя на вопрос, есть ли у этой программы будущее. Это пока инициативная разработка фирмы Ильюшина. Мы готовы предложить рынку комфортабельный готовый самолет за $150-200 тыс. Это будет просто бомба по ценовому предложению", – подчеркнул Черенков, добавив, что производство Ил-103 в свое время было полностью освоено на одном из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации в подмосковных Луховицах.
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16.11.2017
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