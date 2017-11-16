Ил-114 можно будет адаптировать под задачи силовых ведомств
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Пассажирский самолет Ил-114.
Источник: vpk-news.ru
Новый пассажирский самолет Ил-114, разрабатываемый в РФ, можно будет адаптировать под любые специфические задачи силовых ведомств, рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков на выставке Dubai Airshow 2017.
"Ил-114 – это база для различного рода специальных самолетов. Любые версии, востребованные военными, могут быть и на нем реализованы. По большому счету, радиоэлектронная борьба любого рода может им осуществляться. Даже "тарелку" он может нести", – сказал П. Черенков в интервью ТАСС, напомнив, что на каждом авиасалоне МАКС летает Ил-114 компании "Радар ммс", оборудованный прицельно-поисковым комплексом "Касатка". Самолет этот, по его словам, экономичен и неприхотлив.
"Сейчас продумывается его жизненный цикл. Его обслуживание несколько проще, чем самолетов с другими типами двигателей", – сказал собеседник агентства. Ил-114 может быть интересен заказчикам из Азии, Африки и Латинской Америки. Но прежде всего он будет "невероятно востребован" в России.
"Наверное, это одна из немногих машин, на которую есть объективно большой спрос. Это Крайний Север. Цена перелета на турбовинтовом самолете меньше, чем на турбореактивном, особенно для северных перевозок, северного завоза. У Ил-114 есть специальные системы борьбы с обледенением, посадка на грунт", – сказал П. Черенков, отметив, что самолет интересует региональных перевозчиков, потому что сможет обеспечивать перевозки достаточно большого радиуса по России.
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16.11.2017
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