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Парк "Патриот" восстановил уникальный опытный объект 787 – "Гадюка" (видео)

17.11.2017 Военно-промышленный курьер 206 0
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Объект 787 "Гадюка"
Опытная боевая машина поддержки танков - Объект 787 "Гадюка".
Источник: patriotp.ru

Парком "Патриот" проведена полная реставрация уникальной опытной боевой машины поддержки танков - Объект 787 "Гадюка".

Как сообщила пресс-медиа группа парка "Патриот", "машина стоит у истоков эволюционной цепочки, приведшей конструкторскую мысль к нынешнему незаменимому "Терминатору", наводящему ужас на боевиков в Сирии".

 

По словам реставраторов, на машину большое влияние оказали внешние факторы и суровые погодные условия. "Данный экспонат прибыл на реставрацию с помятыми бортами, побитыми приборными досками, почти без покраски. Но, несмотря на повреждения и долгий простой, когда мы залили горючее – "Гадюка" завелась с первого раза",  – рассказал инструктор по технико-технологической работе с музейными предметами реставрационной мастерской технического центра парка "Патриот" Александр Амфиногенов.

В видеоролике интервью с реставратором, кадры реставрационных работ и восстановленного объекта в движении.

 


Первый экземпляр машины объект 787 был воплощен в металле в 1996 году в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. За основу был взят танк Т-72АВ, основное орудие в 125 мм убрано, после чего модернизирована башня, по бокам которой расположились пусковые установки неуправляемых реактивных ракет и 30-мм автоматические пушки.

"Они как раздвоенный язык гадюки могли смертельно жалить противника". Именно поэтому на заводе эту машину называли "Гадюкой". Пушки были рассчитаны на большой угол подъема, что позволяло бы уничтожать как наземную легкобронированную технику, так и вертолеты и скрытых гранатометчиков, поскольку огневая мощь 30-х пушек достаточно высока.

Тактико-технические характеристики БМПТ объект 787 "Гадюка"

  • Длина машины - 6,7 м, ширина – 3,5 м, высота – не более 2,2 м.
  • Вес танка - 42 - 43 тонны.
  • Максимальная скорость - 65 км/ч.
  • Тип брони - противоснарядная.
  • Динамическая защита – "Контакт – 1".
  • Тип пушки - автоматическая.
  • Калибр и марка пушки - 2 х 30-мм 2А72
  • Боеукладка 30 мм пушки составляла по 500 снарядов на каждую.
  • Оснащена гранатометами дымовой завесы, блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8 по 6 пусковых в каждом.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2А72
БМПТ Рамка-99
С-8
Т-72
Компании
ЧТЗ-УРАЛТРАК

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