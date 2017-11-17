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Турция презентовала новейший ударный беспилотник

17.11.2017 Военно-промышленный курьер 188 2
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БЛА Karayel-SU
Турецкий ударный беспилотник Karayel-SU.
Источник: vpk-news.ru

В рамках выставки Dubai Airshow турецкая компания Vestel Defense Industry презентовала свой новейший ударный беспилотник Karayel-SU, сообщает Warspot со ссылкой на портал defensenews.com.

Компания Vestel Defense Industry уже поставляет беспилотники Karayel турецкой армии. По словам разработчиков, разведывательные версии дронов налетали уже 3000 часов и отлично зарекомендовали себя. Разработка ударной версии беспилотника Karayel стартовала в начале этого года.

Новая модификация получила название Karayel-SU и отличается от базовой версии увеличенным размахом крыла, повышенной грузоподъемностью и наличием четырех точек для подвески вооружений. Так, если Karayel-"разведчик" имеет крыло с размахом 10,5 м и может нести разведывательное оборудование массой до 50 кг, то ударная версия имеет крыло в 13 м и может нести до 120 кг полезной нагрузки.

На выставке Dubai Airshow новый дрон презентовался с макетами "умных" бомб MAM-L и MAM-C производства компании Roketsan. По словам разработчиков, беспилотник может находиться в воздухе до 20 часов и подниматься на высоту до 5,5 км. Представители Vestel Defense Industry заявляют, что с Минобороны ОАЭ уже подписан меморандум на локализацию производства Karayel-SU на территории этой страны.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Враг
8183
№1
17.11.2017 01:18
Турки - и те обогнали Россию по БПЛА. А ведь когда-то СССР лидировал в технологиях БПЛА.
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RU
beka1
1229
№2
17.11.2017 02:07
Ничего, например США, где создан первый в мире самолёт, в Первую мировую воевали на французских СПАДах и Ньюпорах. Но впоследствии такое странное положение вещей камеры исправили...
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