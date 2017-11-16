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Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году

17.11.2017 РИА Новости 170 0
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240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Все российские крупнокалиберные минометы "Тюльпан" будут модернизированы до 2020 года, сообщил РИА Новости в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Тюльпан" по своему калибру (240 миллиметров) сегодня не имеет аналогов в мире, в настоящее время на вооружении и хранении российской армии находится порядка 500 таких минометов.

"В процессе восстановительного ремонта специалисты "Уралтрансмаша" (входит в Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод") разбирают каждый миномет буквально до винтика, все тщательно проверяют, смазывают и собирают обратно. Модернизация позволит существенно повысить возможности "Тюльпанов": на них устанавливаются новейшие прицельные комплексы, радиостанции и навигационное оборудование", - сказал собеседник агентства.

Среди основных особенностей данного орудия, максимальная дальность стрельбы которого составляет девять километров, - способность стрелять боеприпасами различного класса, в том числе ядерными. Так, "Тюльпаны" оснащены кассетными противопехотными минами, зажигательными минами "Сайда", нейтронными снарядами "Фата" и "Смола", а также активно-реактивным спецбоеприпасом 3Б11 с ядерной боевой частью мощностью до двух килотонн в тротиловом эквиваленте, а также корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием.

Миномет предназначен для уничтожения укрепленных артиллерийских и ракетных батарей, бункеров, заглубленных командных пунктов и других железобетонных объектов противника, неуязвимых для обычной артиллерии.

Кроме того, источник РИА Новости рассказал, что модернизацию пройдет также весь российский парк дальнобойных пушек калибра 203 миллиметра 2С7 "Пион", способных вести огонь осколочно-фугасными и ядерными снарядами на расстоянии до 47 километров. Восстановительным ремонтом пушек по заказу Минобороны занимаются специалисты волгоградского машиностроительного предприятия "Баррикады".
16.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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