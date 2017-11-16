Весь парк ракетоносцев Ту-160 модернизируют в ближайшие годы
|
|
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов на МАКС-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России планирует в ближайшие годы полностью заменить существующий парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 на модернизированные модели нового образца, сообщил командующий дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Во вторник на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" - прошла церемония выкатки опытного образца воспроизведенного Ту-160, первый его вылет планируется на февраль 2018 года.
"Этот самолет - первый произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика. Это успешный результат совместной работы межведомственной рабочей группы под руководством министерства обороны России. Все самолеты Ту-160, которые сейчас есть в составе дальней авиации ВКС России, однозначно будут полностью модернизированы. С учетом такого быстрого воспроизводства и имеющихся на сегодняшний день технологий, думаю, что это произойдет в ближайшие годы", - сообщил Кобылаш журналистам.
Он уточнил, что опытный образец должен будет пройти наземные испытания до того, как подняться в воздух. Затем летчики-испытатели 929 Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны должны будут подтвердить соответствие образца заявленным требованиям, а после начнется серийный выпуск таких бомбардировщиков.
"Я знаю, что есть определенные планы, которые предполагают, что эти машины скоро будут поступать в вооруженные силы, к нам, в дальнюю авиацию, и заступят на свое боевое дежурство" - отметил Кобылаш.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Их серийное производство может начаться в 2020-2021 году. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолетов.
|
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2014 До взлета новейшего бомбардировщика осталось четыре года
17.11.2017 17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
17.11.2017 В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
01.11.2017 Роботы во главе с "Воеводой"
07.08.2017 В Минобороны рассказали о модернизации Ту-160 и Ту-95МС
15.06.2017 Модернизированные "стратеги" Ту-160М2 будут защищены от всех типов ракет
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
02.03.2017 Для боевой авиации