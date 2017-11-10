Xiaomi осваивает российский рынок IoT



Xiaomi Mi MIX 2, представленная на едином мероприятии для прессы, российских партнеров Xiaomi и фанатов марки, является очень интересной новинкой, которая выделяется даже в насыщенном сегменте топовых устройств.

Источник: ICT-Online.ru Xiaomi Mi MIX 2, представленная на едином мероприятии для прессы, российских партнеров Xiaomi и фанатов марки, является очень интересной новинкой, которая выделяется даже в насыщенном сегменте топовых устройств.Источник: ICT-Online.ru

Из отчета IDC следует, что Xiaomi во II квартале 2017 г. заняла 5-е место по поставкам смартфонов на мировой рынок. При этом рост поставок составил 102,6%. В сентябре китайской компании удалось продать более 10 млн. устройств, столько же единиц было поставлено на рынок в октябре. Помимо технологий Xiaomi развивается как ритейл компания. По всему миру работает более 120 Mi магазинов, 18 из них – в России.

«Наша миссия – создавать инновационные продукты и делать их доступными как можно для большего количества людей. У нас много пользователей, наши устройства продаются более чем на 60 рынках», – рассказал директор по продукту и маркетингу Xiaomi Global Донован Сан.

Благодаря онлайн-активностям компании стремительно развивается сообщество фанатов Mi Community. В ноябре 2017 года число зарегистрированных российских пользователей превысило 200 тыс. человек.

«Это показывает, что цели компании близки нашим клиентам», – подчеркнул топ-менеджер во время презентации продуктов компании.

Итак, Xiaomi представила на российском рынке смартфон Xiaomi Mi MIX 2 с дисплеем с соотношением сторон 18:9, занимающим почти всю поверхность его лицевой панели.

Донован Сан обратил внимание, что дизайн мобильного устройства был разработан совместно с известным дизайнером Филиппом Старком. Кстати, среди работ французского дизайнера мышь Microsoft Optical, наушники Parrot Zik, часы Fossil и яхта для Стива Джобса. Вместе с тем бизнесмен Ричард Брэнсон заявлял, что космопорт для Virgin Galactic тоже будет проектировать Филипп Старк.

Корпус нового смартфона выполнен из черной керамики с изогнутыми краями, которые плавно перетекают в алюминиевую рамку. В гаджете используется 12-Мп сенсор Sony IMX386 с размером пикселя 1,25 мкм, система 4-осевой оптической стабилизации, 5-линзовая оптика со светосилой f/2.0, двухтоновая вспышка, фазовый автофокус. Новинка на 11,9% меньше предшественника Mi MIX, в ее основе лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 835.

О его производительности рассказала Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe. Новый чипсет Snapdragon 835 использует передовой технологический процесс:10 нм. В нем более 3 млрд транзисторов; основное преимущество – меньшее тепловыделение и энергопотребление. «Впервые в истории силиконовой индустрии новая топология пришла не из компьютерного мира, а из мобильной связи. Именно по этой топологии сделан Snapdragon 835»,- пояснила вице-президент. В результате 10 нм позволили уменьшить площадь чипсета на 35%. Она также обратила внимание на то, что Snapdragon 835 заточен под потребности систем виртуальной реальности. Для VR расширена на 60% цветовая палитра (аппаратная поддержка HDR-10), а также поддерживается Foveated Rendering – то есть, все силы сфокусированы на качественной обработке той части изображения, которая находится в поле зрения человека.

По ее словам, в новом устройстве много инноваций, которые позволяют приобрести новый пользовательский опыт.

«Мы очень рады представить в России наш флагманский Mi MIX 2. Этот смартфон с полноэкранным дисплеем стал результатом целого ряда технологических прорывов и дизайнерских находок. Вместе с ним мы привезли в Россию продукты из категории интернета вещей Mi Ecosystem. Российский рынок IoT обещает продемонстрировать значительный рост в ближайшие несколько лет», – убежден Ван Сян, старший вице-президент компании Xiaomi. Смартфон Mi MIX 2 с 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной памяти будет продаваться в России по цене 34 990 рублей.

В числе новых продуктов камера Mi Action Camera 4K, напольные весы Mi Body Composition Scale и лампа Mi Bedside Lamp.

По словам представителей компании, камера позволяет снимать видео с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Широкоугольный объектив с углом обзора 145 градусов обеспечивает съёмку пейзажных видео. Она оснащена 2,4-дюймовым дисплеем, а специальное приложение предлагает дополнительные опции для съёмки. В свою очередь, смарт-лампа Mi Bedside Lamp предлагает диапазон из 16 миллионов цветов, которые могут быть настроены под любую обстановку или настроение. Она управляется через приложение на смартфоне или с помощью прикосновений к сенсорным площадкам. Весы Xiaomi Mi Body Composition Scale определяют не только вес, но и индекс массы тела, а также соотношение жировой и мышечной ткани. Фирменное приложение Mi Fit собирает все эти данные и помогает отслеживать результаты пользователей.

Xiaomi – это бренд крупной компании Сяоми Кецзи, которая была основана в 2010 году китайским специалистом в сфере IT Лей Цзюнем. Да, Xiaomi не может похвастаться богатой историей. Но за семь лет своего существования ей удалось выбиться в лидеры среди игроков Поднебесной на рынке смартфонов. По оценке аналитиков IDC, Xiaomi стала вторым поставщиком смартфонов в Китае, отгрузив за I квартал 2017 года 13,5 млн. девайсов и уступив первое место Apple. Huawei, Samsung и Lenovo занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

Гузель КУЛИКОВА