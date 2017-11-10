Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию
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Отладочный модуль ELISE Board, предназначенный для демонстрации возможностей процессора, отладки ПО и прототипирования устройств.
Источник: cnews.ru
«Элвис-неотек» дождался производства первой партии своего нового микропроцессора для систем компьютерного зрения и видеоаналитики, сообщает CNews. Пока он доступен только для партнеров компании.
Выход инженерной партии ELISE
Компании «ЭЛВИС-неотек» и НПЦ «ЭЛВИС» сообщили о выпуске инженерной партии своего микропроцессора ELISE со встроенной возможностью анализа изображений с видеокамер. Как уточнили CNews в организациях, выпущенные микросхемы уже доступны ключевым партнерам «ЭЛВИС-неотека», имена которых не раскрываются. Все образцы из партии будут использованы для разработки и макетирования различных устройств: IP-камер с разрешением 4K со встроенной аналитикой, стереокамер и др.
ELISE (Elvees Image Semantic Engine) представляет собой мультиплатформенную систему на кристалле, изготовленную по технологическому процессу 28 нм и содержащую более 1,6 млрд транзисторов.
Чип был создан при финансовом участии «Роснано». Непосредственной производственной площадкой была выбрана фабрика тайваньской компании TSMC — крупнейшего мирового производителя полупроводников по заказу. «Ведутся переговоры о финансировании освоения серийного производства микросхем в 2018 г.», — добавили в «ЭЛВИС-неотеке», не конкретизировав, кто именно и с кем переговаривается.
При налаживании серийных поставок цена на процессор может составить от 40$ до 70$. Ранее разработчики сообщали о намерениях в течение года выпустить 200-300 тыс. экземпляров, а в дальнейшем увеличить производство до 1 млн штук в год.
Из чего состоит процессор ELISE
Система объединяет стандартные процессорные ядра с архитектурой MIPS: двухъядерный кластер P5607 Apache (1,2 ГГц), аудиопроцессор InterAptiv (1 ГГц), сервисный процессор с аппаратно-поддерживаемой виртуализацией Virtuoso M5150 (600 МГц). Помимо этого в ELISE использованы IP-блоки, разработанные НПЦ «ЭЛВИС»: 8-ядерный видеопроцессор Velcore2 с поддержкой API Khronos OpenVX, аппаратный блок SGBM, акселератор FFT, навигационное ядро Navicore4 с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou. Это сочетание позволяют реализовывать обработку стереопотоков и поддерживают алгоритмы видеоаналитики.
Тракт обработки видеоданных в ELISE включает процессор предобработки изображений PowerVR V2500 Felix, видеоэнкодер PowerVR E4500 Onyx и видеодекодер PowerVR D5500 Coral, позволяющие работать с 4K UHD видеопотоками. Все эти модули разработаны британской компанией Imagination Technologies, у которой «ЭЛВИС-неотек» купил права на использование.
За обработку графики в ELISE отвечает встроенный графический процессор (GPU) с двумя ядрами PowerVR Series6 GX6250 (600 МГц) с поддержкой кроссплатформенных API Vulkan, OpenGL ES 3.x, OpenCL 1.2 EP.
Сфера использования чипа
Разработчики заверяют, что функциональные возможности микросхемы позволяют создавать на её основе видеокамеры со встроенными сложными алгоритмами видеоаналитики, в том числе на базе так называемых свёрточных нейронных сетей (CNN). Они могут использоваться для распознавания лиц, охраны периметра и обнаружения возгораний для систем безопасности, управления жестами для устройств виртуальной реальности, распознавания пола, возраста и эмоций для ритейла, определения номеров автомобилей и выявления нарушений правил дорожного движения и пр.
При этом как в «ЭЛВИС-неотеке», так и в «ЭЛВИСЕ» намерены самостоятельно заняться выпуском специализированных видеокамер «для существующих и перспективных мировых рынков систем с компьютерным зрением». «Макетные образцы IP-видеокамеры с разрешением 4K и стереокамеры с аналитикой уже созданы», — заверяют в компаниях, позиционируя себя как самостоятельных заказчиков процессора ELISE.
Ремарка о национальной принадлежности продукта
В контексте выпуска чипов на Тайване, в «ЭЛВИСе» отдельно подчеркивают, что основные ядра в составе процессора, определяющие его уникальность и конкурентоспособность, являются собственной разработкой компании «ЭЛВИС».
«По классификации, принятой Минпромторгом, процессор ELISE считается российской микросхемой второго уровня — изготавливается на зарубежной фабрике по современным технологическим нормам, но конструкторская документация и права на производство принадлежат российской компании».
Несколько слов о разработчиках
«ЭЛВИС» выступает по отношению к «ЭЛВИС-неотеку» независимой компанией, хотя «Контур.фокус» предполагает у этих структур общих конечных владельцев, крупнейшим из которых с долей в 52% выступает Ярослав Петричкович — гендиректор НПЦ «ЭЛВИС».
В то же время на сайте «Роснано» в разделе, посвященном «ЭЛВИС-неотеку», фамилия Петричковича среди соучредителей не заявлена. По данным госструктуры, акционером компании наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете проекта в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.
«ЭЛВИС-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик систем безопасности с компьютерным зрением и правообладатель процессора ELISE. НПЦ «Элвис» заявляет о себе как о российском бесфабричном микроэлектронном дизайн-центре, разработчике процессорной линейки «Мультикор» и IP-блоков, которые были применены в ELISE.
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10.11.2017
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