США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
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Ракета-носитель Delta II.
Источник: © NASA/Glenn Benson
Причина переноса - сильные ветры в средних слоях атмосферы
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило из-за погодных условий запуск своего первого метеорологического спутника следующего поколения JPSS-1.
Об этом ведомство сообщило в среду на своей странице в Twitter.
Старт ракеты-носителя Delta II со спутником, как сообщили ранее, должен был состояться 15 ноября с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 01:47 по местному времени (12:47 мск). Но из-за сильных ветров в средних слоях атмосферы запуск отложили до появления следующего окна для старта.
Аппарат JPSS-1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на аппарате, позволит существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет находиться на полярной орбите, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли на высоте 824 км. Эксплуатацией аппарата будет заниматься Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, которое структурно функционирует при министерстве торговли США.
Ранее запуск уже несколько раз переносился по различным причинам, в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий.
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16.11.2017
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