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США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения

17.11.2017 ТАСС 124 1
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Ракета-носитель Delta II
Ракета-носитель Delta II.
Источник: © NASA/Glenn Benson

Причина переноса - сильные ветры в средних слоях атмосферы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило из-за погодных условий запуск своего первого метеорологического спутника следующего поколения JPSS-1.

Об этом ведомство сообщило в среду на своей странице в Twitter.

Старт ракеты-носителя Delta II со спутником, как сообщили ранее, должен был состояться 15 ноября с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 01:47 по местному времени (12:47 мск). Но из-за сильных ветров в средних слоях атмосферы запуск отложили до появления следующего окна для старта.

Аппарат JPSS-1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на аппарате, позволит существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет находиться на полярной орбите, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли на высоте 824 км. Эксплуатацией аппарата будет заниматься Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, которое структурно функционирует при министерстве торговли США.

Ранее запуск уже несколько раз переносился по различным причинам, в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
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NASA

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
SteSus
1708
№1
17.11.2017 01:32
Без американских спутников прогнозы погоды были бы намного хуже.
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