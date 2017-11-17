США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения



Ракета-носитель Delta II.

Источник: © NASA/Glenn Benson Ракета-носитель Delta II.Источник: © NASA/Glenn Benson

Причина переноса - сильные ветры в средних слоях атмосферы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило из-за погодных условий запуск своего первого метеорологического спутника следующего поколения JPSS-1.

Об этом ведомство сообщило в среду на своей странице в Twitter.

Старт ракеты-носителя Delta II со спутником, как сообщили ранее, должен был состояться 15 ноября с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 01:47 по местному времени (12:47 мск). Но из-за сильных ветров в средних слоях атмосферы запуск отложили до появления следующего окна для старта.

Аппарат JPSS-1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на аппарате, позволит существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет находиться на полярной орбите, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли на высоте 824 км. Эксплуатацией аппарата будет заниматься Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, которое структурно функционирует при министерстве торговли США.

Ранее запуск уже несколько раз переносился по различным причинам, в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий.