ОКБ Ильюшина планирует организовать сервис для своих самолетов на Востоке



Транспортный самолет Ил-76ТД-90ВД. Двигатели ПС-90А-76. Посадка на одном из Канарских островов.

Источник: Airliners.net Транспортный самолет Ил-76ТД-90ВД. Двигатели ПС-90А-76. Посадка на одном из Канарских островов.Источник: Airliners.net

Наладить логистику и сервисное обслуживание планируется в ближайшие два-три года

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Современные сервисные центры для самолетов семейства Ильюшина скоро появятся на Востоке и в Африке. Об этом в интервью ТАСС на выставке Dubai Airshow 2017 рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть современные авторизованные сервисы. Сейчас ведем переговоры с некоторыми крупными компаниями, операторами, которые работают в Дубае, по региону в целом, а также на африканском рынке", - сказал он.

По словам Черенкова, одна из задач компании состоит в том, чтобы "в перспективе двух-трех лет наладить и логистику, и сервисное обслуживание". Одна из особенностей состоит в том, что зарубежные самолеты Ил-76 часто не сертифицированы по гражданским нормам, а только по военным, добавил собеседник агентства.

"Переговоры ведутся в двух направлениях. Во-первых, это организация складов и сервисного обслуживания на какой-либо территории, во-вторых, продвижение российских самолетов в этом регионе", - отметил Черенков. По его словам, качественный сервис военно-транспортных самолетов в этих регионах до недавних пор не был развит.

"Мы продаем сейчас не просто самолет, а жизненный цикл одной машины, поэтому покупателю принципиально важно иметь понимание, начиная с первого дня работы самолета до завершения его эксплуатации", - сказал Черенков.