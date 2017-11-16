В России могут восстановить производство самолета Ил-103



Тренировочный самолет Т-103 (Ил-103) ВВС Южной Кореи.

Источник: Airliners.net Тренировочный самолет Т-103 (Ил-103) ВВС Южной Кореи.Источник: Airliners.net

По словам замглавы ПАО "Ил" Павла Черенкова, такой самолет подходит не только для выполнения "бытовых задач", но и для обучения пилотов

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Фирма Ильюшина рассматривает возможность восстановить производство легкомоторного самолета Ил-103 для обучения пилотов. Об этом в интервью ТАСС на выставке Dubai Airshow 2017 рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

"По запросу (в том числе иностранных заказчиков) мы рассматриваем возможность восстановить производство легкого поршневого самолета Ил-103 в глубокой модернизации", - сказал он. Черенков напомнил, что сейчас в мире летают порядка 40 таких машин. По его словам, "перспективы у Ил-103 хорошие".

"Это прекрасный самолет, который подходит не только для выполнения бытовых задач, но и для обучения пилотов истребительной авиации. На нем, конечно, нельзя "бочки" крутить, но учиться основным летным навыкам можно", - сказал он.

Двигатели для Ил-103 могут быть зарубежными, если речь пойдет о коммерческом (гражданском) использовании машины. Также рассматривается и вариант адаптации силовой установки для беспилотников, которую создали в ОКБ имени М. П. Симонова.

"Нам сейчас необходимо ответить для себя на вопрос, есть ли у этой программы будущее. Это пока инициативная разработка фирмы Ильюшина. Мы готовы предложить рынку комфортабельный готовый самолет за $150-200 тыс. Это будет просто бомба по ценовому предложению", - подчеркнул Черенков, добавив, что производство Ил-103 в свое время было полностью освоено на одном из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации в подмосковных Луховицах.