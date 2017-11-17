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ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи

17.11.2017 ТАСС 230 1
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Ил-114
Фотокорреспонденты снимают тренировочный полет пассажирского самолета Ил-114. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Отмечается, что самолет будет "невероятно востребован" в России, а также заинтересует заказчиков из Азии, Африки и Латинской Америки

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Новый пассажирский самолет Ил-114, разрабатываемый в РФ, можно будет адаптировать под любые специфические задачи силовых ведомств. Об этом в интервью ТАСС на выставке Dubai Airshow 2017 рассказал первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

"Ил-114 - это база для различного рода специальных самолетов. Любые версии, востребованные военными, могут быть и на нем реализованы. По большому счету, радиоэлектронная борьба любого рода может им осуществляться. Даже "тарелку" он может нести", - сказал он, напомнив, что на каждом авиасалоне МАКС летает Ил-114 компании "Радар ммс", оборудованный прицельно-поисковым комплексом "Касатка". Самолет этот, по его словам, экономичен и неприхотлив.

"Сейчас продумывается его жизненный цикл. Его обслуживание несколько проще, чем самолетов с другими типами двигателей", - сказал собеседник агентства. Ил-114 может быть интересен заказчикам из Азии, Африки и Латинской Америки. Но прежде всего он будет "невероятно востребован" в России.

"Наверное, это одна из немногих машин, на которую есть объективно большой спрос. Это Крайний Север. Цена перелета на турбовинтовом самолете меньше, чем на турбореактивном, особенно для северных перевозок, северного завоза. У Ил-114 есть специальные системы борьбы с обледенением, посадка на грунт", - сказал Черенков, отметив, что самолет интересует региональных перевозчиков, потому что сможет обеспечивать перевозки достаточно большого радиуса по России.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ил-114
Компании
Ил
Радар ммс
Проекты
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
SteSus
1708
№1
17.11.2017 01:11
Цитата, q
Ил-114 - это база для различного рода специальных самолетов.
На этом можно поставить точку в повествовании.
-1
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