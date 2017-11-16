В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.Источник: Татар-информ

Сообщается, что вылет судна запланирован на февраль 2018 года

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после возобновления производства самолетов этого типа, прошла в четверг на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического задела. Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна запланирован на февраль 2018 года", - пояснили в пресс-службе завода.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Ранее Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

На ПАО "Туполев" развернуты работы по созданию глубокомодернизированных самолетов Ту-160М, вылет которых запланирован на 2019 год. Программа модернизации, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова работает с 1927 года, сейчас он производит авиацию гражданского, военного и специального назначения. В частности, самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-160, Ил-62М и другие.