В ОСК сообщили о нехватке денег на строительство пятой подлодки "Борей"
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Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) испытывает дефицит финансирования при строительстве атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" "Князь Олег", заявил в четверг РИА Новости президент ОСК Алексей Рахманов."Все будет зависеть от вопросов дефицита финансирования, которые у нас некоторым образом образовались. Надеемся, что (будем) в графике", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о дате спуска на воду АПЛ "Князь Олег".
По его словам, график спуска на воду АПД несколько раз переносили.
"Князь Олег" относится к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев, вооруженных баллистическими ракетами "Булава". Это пятый корпус атомных субмарин "Борей"/"Борей-А". Первые три ракетоносца построены по проекту 955 "Борей" и уже переданы в боевой состав ВМФ РФ.
Каждая атомарина несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава". Всего в боевом составе ВМФ России планируется иметь восемь "Бореев".
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16.11.2017
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