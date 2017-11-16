В ОСК сообщили о нехватке денег на строительство пятой подлодки "Борей"



Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.

Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш» Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) испытывает дефицит финансирования при строительстве атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" "Князь Олег", заявил в четверг РИА Новости президент ОСК Алексей Рахманов."Все будет зависеть от вопросов дефицита финансирования, которые у нас некоторым образом образовались. Надеемся, что (будем) в графике", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о дате спуска на воду АПЛ "Князь Олег".

По его словам, график спуска на воду АПД несколько раз переносили.

"Князь Олег" относится к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев, вооруженных баллистическими ракетами "Булава". Это пятый корпус атомных субмарин "Борей"/"Борей-А". Первые три ракетоносца построены по проекту 955 "Борей" и уже переданы в боевой состав ВМФ РФ.

Каждая атомарина несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава". Всего в боевом составе ВМФ России планируется иметь восемь "Бореев".