Минобороны подготовило к зиме в Крыму сверхнормативные запасы топлива
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Снег. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Крыму к зиме подготовлены 550 военных городков и около 11 тысяч объектов жилищно-казарменного фонда, а также созданы запасы различного котельного топлива, в два раза и более превышающие нормативные, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Василий Фатигаров.
"К зимней эксплуатации в Крыму подготовлены 550 военных городков, около 11 тысяч объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью свыше 25,6 тысячи квадратных метров, 1,6 тысячи коммунальных объектов, в том числе 217 котельных, более 3,5 тысячи километров инженерных сетей. На прикотельных складах созданы сверхнормативные запасы топлива. Существующие запасы жидкого котельного топлива превышают установленные нормативные значения на 96%, твердого котельного топлива - на 163%", - сказал Фатигаров.
Он отметил, что для контроля зимней эксплуатации и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в каждой из четырех крымских квартирно-эксплуатационных частей работают оперативно-диспетчерские службы, в готовности находятся аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимыми инструментами, средствами малой механизации, транспортом, специальной и инженерной техникой.
В военных гарнизонах, расквартированных в Крыму, отопительный период начался 1 ноября.
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16.11.2017
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