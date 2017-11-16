Руководитель британской киберобороны: Кремль пытается нас ослабить



Кибербезопасность.

Источник: Larry Downing/Files / Reuters Кибербезопасность.Источник: Larry Downing/Files / Reuters

Сегодня Киэрон Мартин, исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), выступит с предостережением, сообщает журналистка The Times Фиона Гамильтон.

По словам автора, тем временем NCSC "подтвердил, что с октября прошлого года, когда он начал работу, было нанесено более 600 атак по правительству, бизнесу и ключевой инфраструктуре" Британии.

Газета публикует цитаты из речи, с которой Мартин сегодня выступит на мероприятии под названием Tech Summit, организованном газетами The Times и The Sunday Times: "Я не могу вдаваться в конкретные детали разведданных, но могу подтвердить, что российское вмешательство, замеченное Национальным центром кибербезопасности на протяжении прошедшего года, включало в себя атаки на британские секторы медиа, телекоммуникаций и энергетики".

Вот еще одна цитата: "Как сказала [британский] премьер-министр, "мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся". Россия стремится подорвать международную систему. Это очевидно. Премьер-министр в понедельник вечером высказала точку зрения: над международным порядком в том виде, каким мы его знаем, нависла угроза разрушения". Мартин заявит: "Это явная причина для опасений, и NCSC активно взаимодействует с международными партнерами, индустрией и гражданским обществом, чтобы устранить эту угрозу".