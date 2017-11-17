Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года



Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".

Источник: bmpd Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".Источник: bmpd

Как пишут Иван Сафронов и Александра Джорджевич в статье "19 триллионов принимают на вооружение", опубликованной в газете "Коммерсантъ", на следующей неделе президент Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Минобороны, членами правительства и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Именно там должны быть согласованы параметры новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. По сведениям "Ъ", ее финансирование предварительно заявлено в объеме 19 трлн руб., которые должны обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск в ближайшую десятилетку.

О готовящейся серии совещаний у президента "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, уточнив, что ее проведение планируется с 20 по 23 ноября в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей. Эту же информацию подтвердили источники, близкие к руководству Минобороны и администрации президента: "Такой формат мероприятия комфортен для всех участников процесса, он эффективен и позволяет погрузиться во все проблемные вопросы". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности, факт подготовки мероприятия "Ъ" подтвердил.

Впервые серия совещаний в таком формате состоялась в 2013 году, после чего такое мероприятие стало проходить дважды в год - в мае и в ноябре. Традиционно в таких совещаниях участвует делегация Минобороны РФ, в которую входят министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командующие родами и главкомы видов войск, а также ряд военачальников из Генштаба ВС РФ. Промышленность будет представлена гендиректорами самых крупных холдинговых структур ОПК - Сергеем Чемезовым (глава госкорпорации "Ростех"), Игорем Комаровым (госкорпорация "Роскосмос"), Юрием Слюсарем (Объединенная авиастроительная корпорация), Алексеем Рахмановым (Объединенная судостроительная корпорация), Яном Новиковым (концерн "ВКО "Алмаз-Антей""), Борисом Обносовым (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и другими.

Со стороны Кремля будут присутствовать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов и глава президентской администрации Антон Вайно, от Белого дома - вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минфина Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и другие высокопоставленные чиновники.

По сведениям "Ъ", предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. В первой - военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй - приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.

Ряд высокопоставленных источников "Ъ" утверждает, что предварительно согласованный Минфином и Минобороны объем финансирования новой госпрограммы составляет около 19 трлн руб. (за последние три года военные смогли оптимизировать ее сначала с 56 трлн до 30 трлн руб., затем - до 22 трлн руб.).

Военные источники "Ъ" отмечают, что главным отличием новой ГПВ от предшественницы должно стать выделение 1 трлн руб. на строительство отдельных объектов: в Минобороны мотивируют это необходимостью "синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение". Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям "Ъ", настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники. Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 трлн руб.

В новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в период 2018-2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и железнодорожные "Баргузин", а также жидкостные РС-28 "Сармат" (носитель гиперзвуковых блоков - изделие 4202). В части авиации продолжатся закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34 (все эти самолеты участвовали в сирийской кампании), состоится первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35, а также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Параллельно будет вестись научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Закупки вертолетов будут сокращены (см. "Ъ" от 17 мая), но зато в интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" и комплексов "Бук-М3", беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки "Раздан".

В части ВМФ программа будет рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов. В ГПВ будут присутствовать и серийные закупки малых ракетных кораблей, способных нести крылатые ракеты "Калибр-НК". По данным "Ъ", в рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб ВС РФ определит позже. Сухопутные войска получат новые войсковые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР "Стандарт"), танки Т-90 и Т-14 "Армата", бронемашины пехоты "Курганец-25" и бронетранспортеры "Бумеранг". Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе "Тор-М2". Эксперты также отмечали, что военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки "Ратник" в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.

Напомним, что ныне действующую госпрограмму, объем которой по линии Минобороны в 2010 году оценивался в рекордные 19 трлн руб., эксперты критиковали за несбалансированность. Наибольшие расходы были связаны с перевооружением флота (4,7 трлн руб.), приобретением авиационной техники (около 4,5 трлн руб.), закупками средств воздушно-космической обороны (3,4 трлн руб.). Остальные же средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (примерно 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В такой конфигурации на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось лишь 2,6 трлн руб. Впоследствии (из-за конфликта на Украине и размещения инфраструктуры НАТО у российских границ) эта сумма была увеличена, однако при планировании новой ГПВ военные постарались сделать ее сбалансированной. А Дмитрий Рогозин подтверждал, что в госпрограмме "нет дисбаланса" в пользу или флота, или авиации, или сил общего назначения.

Окончательный вариант ГПВ будет передан Владимиру Путину на подписание в декабре.