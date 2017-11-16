Болгария возобновляет истребительный тендер



Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29 (бортовой номер "23") ВВС Болгарии, пилотировавшегося командующим ВВС Болгарии и нынешним (с конца 2016 года) президентом Болгарии генерал-лейтенантом Руменом Радевым на авиашоу "Това сме ние". София, 11.10.2014.

Источник: www.vbox7.com Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29 (бортовой номер "23") ВВС Болгарии, пилотировавшегося командующим ВВС Болгарии и нынешним (с конца 2016 года) президентом Болгарии генерал-лейтенантом Руменом Радевым на авиашоу "Това сме ние". София, 11.10.2014.Источник: www.vbox7.com

Как сообщило американское издание "Defense News", министерство обороны Болгарии приняло решение возобновить тендер на закупку для ВВС страны новых истребителей,отменив ранее принятое решение о приобретении шведских истребителей Saab JAS-39C/D Gripen. В ближайшее время министерство обороны Болгарии разошлет новый официальный запрос предложений (RfP - Request for Proposals), причем в дополнение к трем прежним участникам тендера запрос будет послан также американской корпорации Boeing на предмет возможности закупки у нее истребителей F/A-18E/F Super Hornet нового производства. Решение о выборе типа истребителя для ВВС Болгарии в новом тендере теперь планируется принять к концу июля 2018 года.

Напомним, что программа по приобретению новых истребителей для замены советских истребителей МиГ-29 в ВВС Болгарии была утверждена прежним болгарским правительством Бойко Борисова 1 апреля 2016 года и предусматривала в качестве первого этапа заключение межправительственного соглашения с иностранной стороной о приобретении Болгарией восьми истребителей в период 2018-2021 годов.

Правительством и парламентом Болгарии был одобрен бюджет в 1,5 млрд левов (около 890 млн долл) на приобретение восьми истребителей первого этапа. В том числе 10 млн левов должны были быть выделены в 2016 году, по 200 млн левов - в 2017, 2018 и 2019 годах, 440 млн левов - в 2020 году и 450 млн левов - в 2021 году. Всего министерство обороны Болгарии хочет приобрести в общей сложности 16 истребителей, в том числе восемь на указанном первом этапе, и восемь на втором в 2022 - 2023 годах.

В рамках выделенных средств должны быть закуплены не только боевые самолеты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания самолетов, вспомогательное оборудование, системы планирования и анализа полетов, запасные части, осуществлена подготовка летного и технического персонала и создана соответствующая наземная инфраструктура.

Запрос предложений потенциальным поставщикам был разослан министерством обороны Болгарии 9 декабря 2016 года. Процесс получения предложений был завершен 24 апреля 2017 года, когда рабочая группа, назначенная премьер-министром Болгарии и возглавляемая командующим ВВС страны генерал-майором Цанко Стойковым, закончила свою работу и подготовила доклад, представленный ??правительству для принятия решения.Болгарией были получены три предложения - от Швеции, совместное США и Португалии, и от Италии. Причем только Швеция предложила поставку истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Два других предложения касались поставки подержанных истребителей из наличия, с ремонтом и модернизацией - США и Португалия предложили самолеты F-16A/B Block 15 c хранения ВВС США с модернизацией по программе MLU (по "румынской" схеме), а Италия - истребители Eurofighter серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС, с доработками.

Согласно болгарским СМИ, руководство болгарских ВВС с самого начала высказывалось в пользу приобретения новых, а не подержанных самолетов. При этом шведская группа Saab AB предложила наименьшую цену - 1 млрд левов за восемь самолетов, причем со значительной рассрочкой платежей. Поэтому уже 26 апреля 2017 года переходное правительство Болгарии Огняна Герджикова приняло решение о выборе шведских истребителей Gripen.

Группа Saab сообщала, что готова возобновить производство Gripen модификации JAS-39C/D для возможных поставок в Болгарию, Словакию и Ботсвану и о возможности начать поставку самолетов нового производства Болгарии через 18 месяцев после подписания контракта. Серийное производство JAS-39C/D было приостановлено в начале 2015 года, по завершении поставок истребителей этой версии в Таиланд, и в дальнейшем Saab AB планировала производить только истребители нового поколения JAS-39E/F Gripen NG.

Тем не менее, контракт на приобретение Gripen Болгарией так и не был заключен, и после смены правительства Болгарии был инициирован процесс пересмотра этого решения. В июне 2017 года составившая основу нового болгарского правительства Бойко Борисова партия ГЕРБ инициировала в Народном собрании Болгарии создание специальной комиссии о расследовании выбора истребителей JAS-39C/D, усматривая в этом некие коррупционные основания. Фактически создание комиссии было выпадом против просоциалистического президента Болгарии Румена Радева (бывшего командующего ВВС Болгарии), поддерживавшего приобретение Gripen. Комиссия в октябре предсказуемо рекомендовала начать истребительный тендер заново, что теперь и выполнено болгарским министерством обороны.

Сообщается, что нынешний министр обороны Болгарии Красимир Карачканов поддерживает идею проведения ремонта и модернизации 16 истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии с целью продления срока их службы до 2029-2030 годов. Однако стоимость такой программы и поддержания МиГ-29 в строю до указанного срока оценивается в 1,658 млрд левов. При этом Карачканов предлагает осуществить эту программу параллельно с программой закупки новых истребителей (на которую планируется выделить 1,5 млрд левов), однако неясно, откуда он возьмет деньги и на то, и на другое вместе. В связи с этим, многие представители ВВС Болгарии подозревают Карачканова в намерении "утопить" проект закупки новых истребителей, и перезапуск истребительного тендера с новой отсрочкой скорее играет в пользу этих подозрений. Премьер-министр Борисов также неоднократно высказывался в том духе, что приоритет в модернизации надо отдавать сухопутным войскам, а не ВВС и ВМС.

На конец октября 2017 года в составе 3-й авиабазы ВВС Болгарии на аэродроме Граф Игнатьево числились восемь истребителей МиГ-29 и три МиГ-29УБ, однако, как сообщается, фактически в летном состоянии единовременно поддерживаются только две машины.