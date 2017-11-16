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С 2014 года боевики ИГ потеряли 95% контролируемых территорий - коалиция США

17.11.2017 Интерфакс-АВН 93 0
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Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Источник: AP

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года потеряла 95% своих территорий в Сирии и Ираке, заявил специальный посланник президента США в международной коалиции Бретт Макгерк на встрече представителей коалиции в Иордании.

За это время из плена ИГ было освобождено 7,5 млн человек, 2,6 млн иракцев смогли вернуться в свои дома, а террористы ИГ не вернули ни единого метра территории, потерянной за этот период.

На данный момент в списках Интерпола более 43 тыс. человек, связанных с ИГ, уточнил он.

"У ИГ больше нет финансирования, и так называемый "халифат" террористов разрушается. У них не осталось мест, чтобы спрятаться, и мы полны решимости сделать все, чтобы они не смогли найти убежище нигде от Ливии до Филиппин и Афганистана", - говорится в свою очередь в сообщении, распространенном госдепом США.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Иордания
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Филиппины

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