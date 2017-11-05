"Рособоронэкспорт" полностью выполнит годовой план по экспорту вооружения



Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Гендиректор Александр Михеев добавил, что компания намерена продолжать работу над "наполнением портфеля заказами"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" осуществляет поставки вооружения своим партнерам строго по графику, план по экспорту на 2017 год будет полностью выполнен. Об это сообщил в среду в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24" генеральный директор компании Александр Михеев.

"Пока предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед нашими партнерами, мы не видим. Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, - мы идем по графику, мы его будем выполнять", - сказал он.

Михеев отметил, что компания намерена продолжать работу над "наполнением портфеля заказами". "Тренд на российское вооружение и российскую технику пока не падает", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".

Генеральный директор компании сообщил, что объем поставок вооружения по линии "Рособоронэкспорта" составит "чуть более $12 млрд". "Мы надеемся, что эта цифра вполне реализуема, стараемся исполнить все наши обязательства".

"В основном все наши проекты и контракты оформляются межправительственными соглашениям, здесь мы считаем, что это некий иммунитет для воздействия и влияния санкций. Но все равно все зависит от воли наших партнеров, потому что Россия открыто демонстрирует свои конкурентоспособные возможности нашего российского вооружения", - добавил Михеев.

Глава компании также сообщил, что портфель заказов с рядом стран Арабского региона (23 страны Ближнего Востока и Северной Африки) насчитывает на сегодняшний день $8 млрд. "Это, наверное, уже около 20% из объема экспортных контрактов, который мы имеем", - сказал он, уточнив, что российской военной техникой интересуются Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Тунис, Египет.

Михеев добавил, что программы сотрудничества с этими странами рассчитаны на несколько лет, и в них участвуют практически все основные российские оборонные холдинги и корпорации.

Ранее гендиректор сообщал, что "Рособоронэкспорт" по состоянию на ноябрь этого года сформировал портфель заказов в объеме около $45 млрд. Основная доля экспорта "Рособоронэкспорта" приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российское оружие, выделяются Индия и Китай.