Путин проведет совещание по развитию судостроительного комплекса "Звезда"



Планируемый облик судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) с транспортно-передаточным доком грузоподъёмностью 40000 тонн в левой части изображения.

Источник: ДЦСС Планируемый облик судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) с транспортно-передаточным доком грузоподъёмностью 40000 тонн в левой части изображения.Источник: ДЦСС

На совещании будут рассмотрены законодательные подходы, которые обеспечат максимальную загрузку российского судостроения и дадут приоритет российским судам и платформам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг, 16 ноября, совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда". "В ходе совещания предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что на предстоящем совещании у президента планируется рассмотреть, в частности, законодательные подходы, чтобы обеспечить максимальную загрузку российского судостроения и отдать приоритет российским судам и платформам.

Со своей стороны российские судостроители заявили о готовности к увеличению загрузки мощностей. Как говорил ТАСС президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, все программы модернизации в корпорации нацелены на кратное увеличение производительности труда. "Мы не думаем, что производственные мощности, которые сейчас загружены от максимально возможных не более чем на 60%, будут когда-то в дефиците", - отметил он.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работает около 1 тыс. предприятий. Крупнейшие из них входят в состав ОСК, 100% акций которой находятся в государственной собственности.

"Звезда" Дальнего Востока

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не раз заявлял о необходимости стимулирования российских нефтегазовых компаний по размещению заказов на "Звезде", однако пока верфь не обеспечена заказами в полном объеме.

Якорным заказчиком выступила сама "Роснефть", заказав на судоверфи четыре многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и пять танкеров типа "Афрамакс" на газовом топливе. В сентябре 2017 года Сечин докладывал президенту РФ, что с учетом заказа "Роснефти" портфель заказов "Звезды" состоит из 14 судов. По последним данным, объем заказов удалось увеличить до 24 судов, уточнили ТАСС в "Роснефти". Кроме того, глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что "Новатэк" передал через "Совкомфлот" всю необходимую документацию судостроительной верфи "Звезда" на строительство порядка 15 СПГ-танкеров арктического класса для "Арктик СПГ- 2".

Сечин отмечал, что для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 года "Звезде" нужно поручить портфель в 188 судов. Для поддержки российских судостроителей, по мнению Сечина, нужны законодательные изменения. Путин в сентябре на судоверфи "Звезда" заявлял, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи "Звезда", ее потенциал позволяет принимать эти заказы. Глава государства отметил, что рассчитывает на выполнение перспективного плана загрузки предприятия до 2035 года не только "Роснефтью", но и "Газпромом", и "Новатэком", и другими компаниями.

Производственные мощности "Звезда" позволяют претендовать и на перспективный заказ крупнейшего ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт. Как ранее сообщал ТАСС гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко, "Звезда" начала оформление документов для получения лицензии на атомное судостроение.

24 октября сообщалось, что правительство в 2018-2022 годах может выделить субсидии в размере 5,9 млрд рублей судостроительному комплексу "Звезда". Так, в 2018 году планируется предоставить 537,97 млн рублей, в 2019 году - 1,24 млрд руб., в 2020 году - 1,89 млрд руб., в 2021 году - 1,76 млрд руб., а в 2022 году - 568,94 млн руб. Субсидии пока не утверждены.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. т, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. т, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. В сентябре Путин принял участие в закладке строительства на "Звезде" для "Роснефти" четырех многофункциональных судов снабжения, получивших имена "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария"; сдать пилотный заказ планируется в 2019 году.