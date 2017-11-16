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Подразделения тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" появятся в ВВО

17.11.2017 ТАСС 134 0
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ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" калибра 200 мм.
Источник: Vitaly V. Kuzmin

Эти подразделения будут полностью укомплектованы контрактниками

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" появятся в нескольких воинских частях радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Их полностью укомплектуют военными-контрактниками, сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

"В Восточном военном округе в нескольких воинских частях РХБ защиты, дислоцированных в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, будут созданы подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Эти подразделения на 100% планируется укомплектовать военнослужащими по контракту. До конца текущего года ТОС-1А "Солнцепек" на базе модернизированной гусеничной базы Т-72 поступят в воинскую часть РХБ защиты в Амурской области", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты из Приамурья начали приемку на заводе-изготовителе тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", которые впервые поступят в это подразделение.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня. В состав ТОС-1А входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект неуправляемых реактивных снарядов. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А по примененным техническим решениям, решаемым боевым задачам и боевой эффективности является уникальной разработкой и не имеет аналогов в мире.

Огнеметная система ТОС-1А позволяет выводить из строя легкобронированную и автомобильную технику, поджигать и разрушать здания и сооружения, уничтожать живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях осколками и ударной волной при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ

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