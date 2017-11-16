Академик Трутнев пригласил Путина в ядерный центр обсудить вопросы ОПК
|
|
Академик Юрий Трутнев. Архивное фото.
Источник: © Фото : Российский федеральный ядерный центр
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Легендарный ученый, академик Юрий Трутнев, внесший решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия, от имени коллектива предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в ядерный центр, чтобы обсудить перспективы развития оборонного комплекса страны.
Путин в среду в Кремле вручил Трутневу орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. По словам президента, вклад Трутнева в обороноспособность страны, создание надежного ядерного щита и становление атомной энергетики - "без преувеличения, исключительный".
Трутнев стал первым среди работников ядерного оружейного комплекса России полным кавалером этого ордена. 2 ноября ученому исполнилось 90 лет. С 1993 года Трутнев занимает пост первого заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным направлениям.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я очень благодарен за ту высокую оценку, которую Вы даете нашему коллективу, который в течение многих лет занимался термоядерным оружием, - обратился к президенту ученый. - Но я хочу подчеркнуть, что термоядерное оружие было сделано молодежью, из молодежи выделялись лидеры, которые организовывали вокруг себя команду и выдавали результат. Я думаю, что эта традиция лидерства, поощрения лидерства молодых ученых, несомненно, даст нам больше, чем то, что было".
От имени коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ Трутнев пригласил Путина в саровский ядерный центр, чтобы "обсудить целый ряд вопросов, в том числе оборонных, (оружия) на новых физических принципах, и куда идти в обороне".
РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный в 1946 году институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
Главная задача саровского ядерного центра сегодня - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.
|
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
29.02.2012 Оборонный разговор на земле святынь
29.02.2012 На бомбах проверено
28.02.2012 Долг как миссия
06.10.2010 Первый отечественный наукоград
22.05.2009 Власти выделят допсредства для поддержки ядерно-оружейного комплекса
03.11.2017 Гений ядерного оружия, обеспечивший мир: Юрию Трутневу исполняется 90 лет
22.08.2017 Росатом покажет оборонные и гражданские разработки на форуме "Армия-2017"