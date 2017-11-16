Академик Трутнев пригласил Путина в ядерный центр обсудить вопросы ОПК



Академик Юрий Трутнев. Архивное фото.

Источник: © Фото : Российский федеральный ядерный центр Академик Юрий Трутнев. Архивное фото.Источник: © Фото : Российский федеральный ядерный центр

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Легендарный ученый, академик Юрий Трутнев, внесший решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия, от имени коллектива предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в ядерный центр, чтобы обсудить перспективы развития оборонного комплекса страны.

Путин в среду в Кремле вручил Трутневу орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. По словам президента, вклад Трутнева в обороноспособность страны, создание надежного ядерного щита и становление атомной энергетики - "без преувеличения, исключительный".

Трутнев стал первым среди работников ядерного оружейного комплекса России полным кавалером этого ордена. 2 ноября ученому исполнилось 90 лет. С 1993 года Трутнев занимает пост первого заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным направлениям.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я очень благодарен за ту высокую оценку, которую Вы даете нашему коллективу, который в течение многих лет занимался термоядерным оружием, - обратился к президенту ученый. - Но я хочу подчеркнуть, что термоядерное оружие было сделано молодежью, из молодежи выделялись лидеры, которые организовывали вокруг себя команду и выдавали результат. Я думаю, что эта традиция лидерства, поощрения лидерства молодых ученых, несомненно, даст нам больше, чем то, что было".

От имени коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ Трутнев пригласил Путина в саровский ядерный центр, чтобы "обсудить целый ряд вопросов, в том числе оборонных, (оружия) на новых физических принципах, и куда идти в обороне".

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный в 1946 году институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

Главная задача саровского ядерного центра сегодня - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.