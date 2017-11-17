Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие



Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Стрингер Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в среду призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

"Провел стратегическую и конструктивную встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы Уэссом Митчеллом. Этот визит является признаком большой поддержки Украины со стороны США. Призвал госдепартамент США предоставить Украине летальное оборонительное оружие", - написал Парубий в Twitter.

На сайте Рады сообщается, что собеседники также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США.

Провів стратегічну і конструктивну зустріч з новопризначеним Помічником Державного секретаря #США з питань Європи Вессом Мітчеллом @wess_mitchell.Цей візит є ознакою великої підтримки України зі сторони США.

Закликав Держдепартамент США надати Україні летальну оборонну зброю. pic.twitter.com/mU5mf1lnhF

- Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 15 ноября 2017 г.

Находящийся в Киеве Митчелл ранее в среду сообщил, что США продолжают рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия. Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.