Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп рассказал об отношении к нему в НАТО

17.11.2017 РИА Новости 86 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в НАТО им очень довольны.

"НАТО очень довольна Дональдом Трампом и тем, что я сделал", - заявил президент США, выступая в Белом доме.

До прихода к власти Трамп заявлял, что НАТО является "устаревшим" альянсом. Впоследствии он сказал, что больше так не думает, но потребовал, чтобы страны НАТО резко увеличили военные расходы и в меньшей степени полагались на США, которые вносят львиную долю бюджета альянса.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.11 07:19
  • 1
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 17.11 06:53
  • 1
Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие
  • 17.11 06:38
  • 3
Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации
  • 17.11 05:29
  • 7
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 17.11 05:25
  • 63
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 17.11 05:17
  • 49
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 17.11 04:14
  • 3
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
  • 17.11 02:07
  • 2
Турция презентовала новейший ударный беспилотник
  • 17.11 01:44
  • 15
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 17.11 01:34
  • 1
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
  • 17.11 01:32
  • 1
США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
  • 17.11 01:15
  • 2
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 17.11 01:11
  • 1
ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи
  • 17.11 00:56
  • 1
Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
  • 17.11 00:44
  • 1
БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
другие обсуждаемые темы