Трамп рассказал об отношении к нему в НАТО
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в НАТО им очень довольны.
"НАТО очень довольна Дональдом Трампом и тем, что я сделал", - заявил президент США, выступая в Белом доме.
До прихода к власти Трамп заявлял, что НАТО является "устаревшим" альянсом. Впоследствии он сказал, что больше так не думает, но потребовал, чтобы страны НАТО резко увеличили военные расходы и в меньшей степени полагались на США, которые вносят львиную долю бюджета альянса.
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16.11.2017
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