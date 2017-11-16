Трамп рассказал об отношении к нему в НАТО



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в НАТО им очень довольны.

"НАТО очень довольна Дональдом Трампом и тем, что я сделал", - заявил президент США, выступая в Белом доме.

До прихода к власти Трамп заявлял, что НАТО является "устаревшим" альянсом. Впоследствии он сказал, что больше так не думает, но потребовал, чтобы страны НАТО резко увеличили военные расходы и в меньшей степени полагались на США, которые вносят львиную долю бюджета альянса.