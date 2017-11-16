Американский эксперт призвал к сотрудничеству с Россией
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Флаги России и США.
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид считает правильным решение США разместить на ротационной основе свои войска в Европе, при этом он высказался за сотрудничество с Москвой "везде, где это возможно".
"Нынешняя администрация США должна оценить свою политику по России. К счастью, она не отказалась от решения прежней администрации разместить войска на ротационной основе", - сказал Фрид на конференции.
При этом Фрид высказался за сотрудничество с Москвой везде, где возможно. "Мы должны сотрудничать с Россией везде, где это возможно", - сказал он.
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16.11.2017
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