Американский эксперт призвал к сотрудничеству с Россией



Флаги России и США.

Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев Флаги России и США.Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид считает правильным решение США разместить на ротационной основе свои войска в Европе, при этом он высказался за сотрудничество с Москвой "везде, где это возможно".

"Нынешняя администрация США должна оценить свою политику по России. К счастью, она не отказалась от решения прежней администрации разместить войска на ротационной основе", - сказал Фрид на конференции.

При этом Фрид высказался за сотрудничество с Москвой везде, где возможно. "Мы должны сотрудничать с Россией везде, где это возможно", - сказал он.